Ferragosto, agriturismi: boom di presenze, tutto esaurito in Cilento I prezzi si mantengono stabili secondo Coldiretti

Agriturismi boom in provincia di Salerno nella settimana di ferragosto e non solo. I rincari generalizzati dei prezzi e delle tariffe nelle strutture ricettive spingono le prenotazioni in campagna del +20%. È quanto emerge dal monitoraggio di Coldiretti Salerno in occasione del lungo week end ferragostano.

"Gli agriturismi registrano una decisa crescita delle prenotazioni - conferma Fabio Marra, delegato provinciale del Comitato Terranostra Salerno promosso da Coldiretti e Campagna Amica - a dispetto dei forti rincari registrati in hotel, b&b e case vacanze, le strutture agrituristiche hanno mantenuto quasi ovunque inalterate le tariffe garantendo, accanto ai ‘tradizionali’ servizi di alloggio e ristorazione, anche una sempre piu’ ricca offerta di attività esperienziali che vanno dallo sport ai percorsi archeologici o naturalistici, fino alle degustazioni e corsi di cucina. Già lo scorso anno l’agriturismo ha raggiunto e superato il massimo storico di arrivi e presenze in provincia di Salerno. Questa stagione estiva ha visto un ulteriore incremento di ospiti italiani e stranieri rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e un ferragosto boom da tutto esaurito".

"Gli agriturismi sono riusciti a mantenere stabili i prezzi e inalterata la qualità dei servizi - conferma il direttore di Coldiretti Salerno Enzo Tropiano - mentre registriamo in alcune aree del Cilento aumenti dal 10 al 20 per cento per alberghi e b&b, nella ristorazione, al bar e per gli stabilimenti balneari, l'agriturismo va in controtendenza. E infatti le strutture Campagna Amica sono sold out da settimane".

Crescono a doppia cifra i prezzi dei soggiorni estivi, sia in hotel che nei B&B, soprattutto in montagna, dove l’incremento si avvicina al +30%.

Numerosi turisti, italiani e stranieri, scelgono così le campagne per fare vacanze a prezzi più contenuti e per vivere un’esperienza autentica a contatto con la natura. “Stiamo assistendo a una crescita costante del turismo rurale – chiosa Tropiano – con una forte richiesta di esperienze uniche e autentiche. Gli ospiti sono sempre più interessati a scoprire le attività agricole, a visitare fattorie e cantine, e a degustare i prodotti tipici del territorio. L’agriturismo rappresenta una risorsa fondamentale per lo sviluppo economico delle aree rurali contribuendo a valorizzare il patrimonio agricolo e paesaggistico del territorio".