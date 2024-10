Inps Salerno, presentato il rendiconto sociale 2023 VIDEO - Le interviste dei dirigenti dell'Istituto sullo scenario provinciale

Ha fatto tappa a Salerno il ciclo di presentazione dei Rendiconti sociali regionali e provinciali dell'Inps per l'anno 2023. L'evento si è svolto presso il salone "Antonio Genovesi" della Camera di Commercio ed è stato l'occasione per illustrare i dati socio-demografici che caratterizzano il territorio, il numero e il valore delle prestazioni erogate dall'Istituto. Dati che forniscono uno spaccato significativo della provincia di Salerno, dal punto di vista sociale ed economico, in forma comparata rispetto alle altre realtà e alla dimensionen nazionale.

Un'analisi che, secondo i vertici Inps, consentirà all'Istituto anche di capire come e meglio quali sono i problemi concreti e come poter migliorare la qualità dei propri servizi.

Il resoconto è stato illustrato - nelle video interviste pubblicate da ottopagine.it - da Giovanna Baldi, direttore provinciale Inps di Salerno, Sergio Mautone, presidente del Comitato provinciale Inps e Sergio Tedesco, direttore regionale dell'Inps Campania.