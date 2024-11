FenImprese Salerno, focus sull'internazionalizzazione delle aziende salernitane Durante l'assemblea saranno rinnovate anche le cariche provinciali

FenImprese Salerno è lieta di annunciare la propria Assemblea Triennale, un evento istituzionale di rilevante importanza per il territorio salernitano, che si terrà il 14 novembre dalle 18 alle 20 presso il Mediterranea Hotel di Salerno. Un incontro dedicato all’internazionalizzazione delle imprese salernitane.

L’assemblea si prefigge di rappresentare un momento cruciale di confronto per gli imprenditori, consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e professionisti appartenenti alle diverse categorie imprenditoriali e professionali del territorio. FenImprese Salerno affronterà uno dei temi più attuali e stimolanti per le aziende italiane: “Internazionalizzazione e Mercati Esteri: Nuove Frontiere per le Imprese Salernitane”. L’incontro sarà un’occasione per discutere delle prospettive di sviluppo e delle opportunità offerte dai mercati internazionali, con l’obiettivo di promuovere strategie innovative per le Pmi locali e per tutti coloro che vogliano espandere la propria attività oltre confine.

Durante l’assemblea, verrà ufficializzato il rinnovo delle cariche dirigenziali provinciali, inclusi il presidente provinciale e il direttivo di FenImprese Salerno, a testimonianza della crescita e della continuità del lavoro dell’associazione sul territorio.

All’evento presenzieranno le principali cariche nazionali, quali il presidente Luca Vincenzo Mancuso ed il coordinatore Simone Razionale, le cariche provinciali di FenImprese, il presidente Ezio Camerini, il direttore Antonello Baldini, il vice presidente Felicia Bianchini ed il vice direttore Lucio Orlando, oltre a rappresentanti istituzionali e amministrativi locali.