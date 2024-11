Tassa sui rifiuti, Salerno non è più tra le prime dieci città più care d'Italia L'analisi di Cittadinanzattiva

La raccolta differenziata miglioras e la spesa resta comunque alta, anche se non più tra le prime dieci d'Italia. E' quanto emerge dall'analisi di Cittadinanzattiva, nell'ambito dell'Osservatorio Prezzi e Tariffe.

Salerno vede la percentuale in aumento, ma la città esce dalla top ten dei capoluoghi più costosi. In Campania, stesso dato anche per Benevento.