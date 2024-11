Staff e accoglienza al centro delle scelte turistiche in Costiera Amalfitana Concluso a Maiori il convegno sul formare e attrarre nuovi talenti nel turismo

Staff per la ristorazione e accoglienza per la ricettività sono il secondo argomento più discusso, confrontato e ricercato online dai turisti in Costa d’Amalfi, secondo i dati della piattaforma Destination Amalfi Coast. Un trend che si allinea con le rilevazioni nazionali di Data Travel Appeal, evidenziando come, immediatamente dopo la struttura fisica di un ristorante o di un hotel, sia la qualità del capitale umano a guidare le scelte dei viaggiatori.

Questo dato ha rappresentato il punto di partenza del convegno “Il Capitale Umano. Formare e attrarre nuovi talenti nel turismo”, che si è svolto questa mattina nel Salone degli Affreschi di Palazzo Mezzacapo a Maiori.

Promosso dal Distretto Turistico Costa d’Amalfi in collaborazione con UniCredit, ITS Academy, ITS Academy Marittima Meridionale e Nuove Frontiere Lavoro, con il patrocinio morale del Comune di Maiori, l’evento ha messo al centro il legame tra capitale umano, formazione e sviluppo del turismo. Sottolineando come dalla qualità del capitale umano emerga la qualità dell’offerta, in particolare in territorio vocati all’eccellenza come la Costa d’Amalfi. Stamattina, in sostanza si è fatta rete per favorire l’incontro tra domanda e offerta, stimolando la crescita professionale dei giovani e contribuendo alla qualità dell’offerta turistica della Costa d’Amalfi. Dopo il convegno, non a caso ci saranno azioni concrete per creare connessioni per aiutare la formazione e l’avvio al lavoro dei talenti e delle giovani generazioni.

I temi del convegno

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Antonio Capone, ad aprire il confronto è stato il presidente del Distretto Turistico Costa d’Amalfi, Andrea Ferraioli, che nel suo intervento su “Il ruolo del capitale umano nella qualità dell’offerta turistica della Costa d'Amalfi” ha sottolineato: “Questo appuntamento è occasione di confronto con le imprese, con le giovani generazioni e con la politica. La grande capacità di accoglienza è una delle caratteristiche della nostra terra. Formare talenti e giovani generazioni significa sostenere la principale economia locale, che vive un'emergenza lavoro dovuta a una complessa concatenazione di cause. C'è carenza di popolazione perché stiamo perdendo abitanti, c'è carenza di lavoratori perché abbandonano il lavoro dipendente per dedicarsi all'extralberghiero, c'è problema a prendere lavoratori da fuori perché mancano gli alloggi e i servizi di mobilità. Oggi, oltre alla formazione, ci confrontiamo su questo per rendere note le necessità del comparto lavorativo".

Ferdinando Natali, Regional Manager Sud di UniCredit, che in collaborazione con Cristiana Rodinò, territorial development Sud UniCredit ha presentato “UniCredit a supporto del settore turismo” ha dichiarato: “La nostra Mission è generare valore per il territorio. Il nostro ruolo si fonda sull’attività core che è il sostegno finanziario alle famiglie e alle imprese, ma al contempo lo trascende perché siamo pienamente consapevoli del nostro ruolo, non solo finanziario, ma anche sociale: ci adoperiamo per sostenere la competitività delle imprese, l’innovazione e il progresso sociale, economico e culturale della società. Generare valore positivo per chi opera sul territorio. Nel nostro Sud la priorità è legata alla generazione di opportunità per i nostri giovani. Ciò si realizza stimolando le fortissime sinergie fra Turismo, Agroalimentare, Cultura e Sociale, attraverso i progetti legati alla formazione con le nuove ITS Academy, al sostegno di importanti investimenti legati alle Industry di maggior potenziale e in particolare a quelli legati alla sostenibilità ed economia circolare. È fondamentale impegnarsi a fornire loro gli strumenti di cui hanno bisogno per avere successo così da creare opportunità significative nel cuore delle nostre comunità locali".

Aniello Di Vuolo, presidente dell’ITS Academy, nel presentare l’offerta formativa della fondazione ha dichiarato in sala nel corso del suo intervento: “Quando abbiamo scritto la legge sugli ITS, alla quale ho contribuito, ci siamo chiesti perché in Europa esisteva l'incontro tra il mondo della formazione e quello del lavoro, e perché in Italia non esistesse. Da questa valutazione, siamo arrivati all'approvazione di una legge che ha risposto a quella mancanza. Oggi, come ITS Academy, siamo la prima della Campania, al momento stiamo facendo 20 corsi, con almeno 500 ragazzi che stanno seguendo dei percorsi di formazione del tutto gratuiti. Si tratta di opportunità importantissime".

Rosario Danisi, presidente dell’ITS Academy Marittima, nel presentare l’offerta formativa della fondazione, ha evidenziato: “Il rapporto formazione/lavoro è pari a 80/20, c'è necessità di dirigere i giovani verso una formazione qualificata al lavoro, che con ITS non solo è a titolo gratuito ma prevede anche borse di studio fino al 6mila euro in base alla condizione economica. Dando così la possibilità di creare figure altamente professionali con lo scopo finale di avviarle all'ingresso nel mondo del lavoro, come accade già con i nostri corsisti che nell'arco di due anni ottengono posti di lavoro di tutto rispetto".

A chiudere gli interventi, Patrizia De Bonis, Sales Director di Nuove Frontiere Lavoro, ha dichiarato: “Per cercare di contribuire in maniera sempre maggiore all'incontro tra domanda e offerta con il nostro team motivato ed esperto restiamo a disposizione delle strutture e dei talenti della Costiera con i nostri servizi, come già facciamo con altre strutture di lusso del territorio con le quali collaboriamo da oltre 20 anni".