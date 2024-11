Borsa Mediterranea Formazione Lavoro, presentata la V edizione Dal 3 al 6 dicembre l’Hub delle opportunità alla Giffoni Multimedia Valley

Oltre 1.000 studenti delle scuole superiori provenienti da tutta la regione ogni giorno, 100 giovani talenti impegnati in un innovativo Hackathon, 30 tra enti di formazione, agenzie per il lavoro e ITS, 15 patrocini istituzionali, oltre 50 operatori della formazione presenti negli stand allestiti e 2 mostre gratuite.

Questi sono solo alcuni numeri che illustrano la portata della quinta edizione della Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro (BMFL), presentata presso la sede di Confindustria Salerno e moderata dalla giornalista di Costozero Raffaella Venerando.

Dal 3 al 6 dicembre 2024, la Giffoni Multimedia Valley sarà il palcoscenico di un evento unico nel suo genere, che unisce il mondo della formazione e del lavoro con l’innovazione e la creatività. Promossa dalla Fondazione Super Sud e organizzata dal Gruppo Stratego in partnership con il Giffoni Innovation Hub, la BMFL si conferma come il principale appuntamento del Sud Italia per l’orientamento professionale e lo sviluppo delle competenze.

“L’Hub delle Opportunità”: il tema della quinta edizione

Quest’anno, la BMFL si presenta come un vero e proprio “Hub delle Opportunità”, ideato per favorire l’incontro tra studenti, NEET, giovani professionisti, enti formativi, apl, its e imprenditori. Un programma ricco di attività, con workshop, convegni e sfide creative, mira a promuovere il dialogo tra talenti e a generare nuove possibilità per le future generazioni.

Giovanni D’Avenia, Presidente della Fondazione Super Sud, ha sottolineato l’importanza del progetto:

"La BMFL è un ponte tra i giovani e il mondo del lavoro. È ormai una tappa fondamentale per il Sud Italia su temi come la transizione digitale, quella ambientale e l’uso dell’intelligenza artificiale. In Europa siamo agli ultimi posti per investimenti in innovazione. Durante la Borsa affronteremo questo tema in modo concreto, per capire quale strada percorrere e fare in modo che i nostri giovani rimangano sul territorio."

Antonio Vitolo, CEO del Gruppo Stratego, ha evidenziato il valore della collaborazione:

"Sarà un’edizione nuova, in una location come quella di Giffoni, notoriamente la casa dei giovani. Ci occuperemo di AI, innovazione e di come queste stanno trasformando il mondo del lavoro. L’obiettivo è offrire nuove opportunità concrete per costruire il futuro del lavoro e dell’innovazione."

Luca Tesauro, CEO e Founder di Giffoni Innovation Hub, ha aggiunto:

"Un appuntamento necessario per affrontare temi come formazione, occupazione e forza lavoro, immaginando insieme nuovi scenari per il futuro. Aziende, istituzioni, docenti, NEET, studenti e associazioni saranno chiamati a confrontarsi per promuovere una svolta decisiva, con un’attenzione particolare al Sud. Siamo orgogliosi di contribuire con un impegno costante verso le nuove generazioni."

Armida Filippelli, Assessore alla Formazione Professionale della Regione Campania, ha dichiarato:

"Questo è un evento dedicato ai nostri giovani, in cui crediamo e investiamo. Li formiamo, fornendo loro competenze per affrontare la rivoluzione tecnologica in atto. La Regione Campania ha incrementato notevolmente gli investimenti nella formazione. Attualmente, 5.800 ragazzi sono coinvolti in percorsi scuola-lavoro in collaborazione con imprese e attività produttive. Eventi come la BMFL aiutano a portare avanti questo impegno."

Giuseppe Gallo, Vicepresidente della Camera di Commercio di Salerno, ha evidenziato un problema cruciale:

"Circa un milione di persone lasciano l’Italia ogni anno, e di queste, 800mila sono giovani. Se scelgono di emigrare, dobbiamo chiederci perché. Eventi come questo servono a confrontarsi con imprese e giovani per invertire questa tendenza."

Antonello Sada, Vicepresidente di Confindustria Salerno, ha aggiunto:

"Oltre 200mila giovani del Sud lasciano il territorio ogni anno. Dobbiamo intensificare i dibattiti per frenare questa emorragia."

Infine, Danilo Trabacca, Direttore Generale di Banca Campania Centro, realtà di riferimento del Gruppo BCC Iccrea, che supporterà la manifestazione e in particolare l’hackathon, ha dichiarato:

"Come banca radicata sul territorio, lavoriamo per favorire l’inserimento dei giovani nel tessuto lavorativo, colmando il divario tra domanda e offerta di professionalità attraverso la formazione mirata. Siamo al fianco dei giovani per accompagnarli dall’idea allo sviluppo di un’impresa. La BCC, come da volontà della governance guidata dal Presidente Camillo Catarozzo, è un riferimento per l’ecosistema del lavoro e della formazione su questo territorio."

Le iniziative e gli incontri

La BMFL sarà arricchita da iniziative, incontri e conferenze, tra cui:

• Premio Capitale Umano, per premiare le imprese innovative nel welfare aziendale.

• Hackathon “Talents for Business”, con 100 giovani talenti che affronteranno casi aziendali reali in collaborazione con aziende come Greenverse, Mare Group e IsolaReflex.

• Contest video per gli studenti delle scuole superiori sul tema “Smartphone: strumento di crescita o trappola digitale?”.

Il programma prevede oltre 30 talk e incontri motivazionali con Don Roberto Faccenda, Luca Abete, Andrea Lo Cicero, Luca Zorloni, approfondimenti con rappresentanti delle istituzioni regionali e nazionali, rappresentanti delle imprese e associazioni di categorie. Non solo talk e dibattiti, ma opportunità concrete per chi cerca lavoro o formazione professionale in Campania.

Si può consultare il programma a questo link: www.borsaformazionelavoro.it.