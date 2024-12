Grande partecipazione allo start della Borsa Mediterranea Formazione e Lavoro Domani Don Roberto Faccenda e spazio a ITS e dirigenti scolastici

Si è aperta questa mattina la quinta edizione della Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro (BMFL), in programma fino al 6 dicembre presso la Giffoni Multimedia Valley. Con la partecipazione di oltre 1.000 studenti provenienti da tutta la Campania, 100 giovani talenti impegnati in un innovativo Hackathon, 30 tra enti di formazione, agenzie per il lavoro e ITS, 15 patrocini istituzionali, oltre 50 operatori della formazione presenti negli stand allestiti e 2 mostre gratuite, l’evento si propone come un vero e proprio “Hub delle Opportunità”, offrendo incontri, sfide creative e momenti di confronto tra giovani, aziende e istituzioni.

La giornata inaugurale ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e del mondo dell’innovazione. Armida Filippelli, Assessore alla Formazione Professionale della Regione Campania, ha sottolineato l’importanza di investire nelle competenze per affrontare la rivoluzione tecnologica.

“La Regione Campania punta sui giovani – ha esordito l’Assessore Filippelli –. Abbiamo fortemente investito nel futuro del nostro territorio: nell’innovazione, nel capitale umano e nell’innalzamento del livello della formazione, pensando a tutti, inclusi donne, giovani, persone con disabilità, lavoratori che hanno perso il posto e individui in condizioni di fragilità. Non potevamo quindi non supportare un evento come la Borsa, che condivide con la Regione una visione comune.”

Claudio Gubitosi, Direttore del Giffoni Film Festival, ha elogiato l’iniziativa come punto di riferimento per i giovani, mentre i promotori Giovanni D’Avenia, Antonio Vitolo e Luca Tesauro hanno ribadito il valore della BMFL come piattaforma per il dialogo tra formazione e lavoro.

“Sono orgoglioso che la Borsa Mediterranea Formazione e Lavoro si svolga qui a Giffoni – ha dichiarato Gubitosi –. Da tempo immaginavo di creare spazi e ambienti a supporto di eventi come questo, dedicati ai tanti giovani presenti oggi e nei prossimi giorni.”

“Vogliamo dare ai giovani maggiore consapevolezza sulle nuove sfide che ci attendono – ha dichiarato Giovanni D’Avenia – La Borsa ha il compito di creare e consolidare un ecosistema composto da aziende, agenzie per il lavoro, enti di formazione, scuole e università, affinché siano sempre più attrezzati per un mondo in continua evoluzione.”

“Vedere queste centinaia di giovani ci riempie di orgoglio e ci ripaga dei sacrifici fatti per organizzare un evento dedicato ai ragazzi e al loro futuro – ha ammesso Antonio Vitolo – Abbiamo tanti ospiti, imprenditori pronti a condividere le loro esperienze, giornalisti, rappresentanti istituzionali e molto altro.”

“È con grande entusiasmo che inauguriamo questa edizione della Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro – ha dichiarato Luca Tesauro – L’evento rappresenta un momento cruciale di confronto e collaborazione tra aziende, istituzioni e giovani. Siamo qui per costruire insieme il futuro del lavoro, con creatività, innovazione e un impegno concreto verso le nuove generazioni.”

“Giffoni è la città dei giovani – ha dichiarato Luigi Bernabò, Presidente del Consiglio Comunale di Giffoni Valle Piana – Questo incontro servirà a dare idee chiare ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro. Da questi quattro giorni usciranno sicuramente con prospettive nuove e incontri significativi, in un momento difficile per l’economia e in un luogo non virtuale ma concreto.”

Uno dei momenti centrali della giornata è stato l’Hackathon “Talents for Business”, che ha coinvolto 100 giovani talenti in sfide aziendali reali proposte da Mare Group, Greenverse e IsolaReflex. Di grande interesse è stato anche il talk sull’intelligenza artificiale, che ha esplorato il suo impatto sulla formazione e sul mondo del lavoro, e l’incontro dedicato a Gen.L – Generazione Legalità, un videogioco educativo pensato per sensibilizzare i giovani sul tema della legalità nel lavoro.

Mercoledì 4 dicembre, la BMFL entrerà nel vivo con una serie di appuntamenti dedicati a innovazione, tecnologia e formazione tecnica.

Alle 9:45, la giornata si aprirà con il talk “Tecnologia e consapevolezza”, un dialogo moderato dalla giornalista Giovanna Di Giorgio, che vedrà gli interventi di Don Roberto Faccenda, Responsabile per la Pastorale della Scuola, e Roberto Tuorto, Direttore del Banco Alimentare Campania.

Alle 10:30 l’Associazione Nazionale Presidi Campania guiderà il workshop su “Istruzione in Campania: orientamento e prospettive future”, con interventi dei rappresentanti provinciali dell’ANP e le conclusioni affidate a Ettore Acerra, Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale.

La BMFL prosegue fino al 6 dicembre con un programma ricco di attività, tra cui il Premio Capitale Umano, il contest per le scuole e mostre a tema. Per ulteriori informazioni e il programma completo: www.borsaformazionelavoro.it