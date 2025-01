Confesercenti Salerno, saldi: bene ritorno a spendere nei piccoli negozi Il trend di acquisto in provincia di Salerno si attesterà intorno ai 200, 220 euro a famiglia

"Il Giorno 4 ripartono i saldi invernali anche in Campania la nostra organizzazione regionale sì è sempre battuta negli ultimi anni per un rimando dell'inizio dei saldi invernali in considerazione del cambiamento climatico in atto e per consentire maggiori affari agli esercizi tradizionali e quelli storici legati al vero made in Italy.", a dirlo è il presidente di Confesercenti Salerno raffaele Esposito che continua: "Puntuale è arrivata l'indagine di Ipsos per Confesercenti Nazionale un trend di acquisto delle famiglie italiane che non supera di poco i duecento euro e che in provincia di Salerno si attesterà intorno ai 200-220 euro a famiglia in considerazione di chi effettuerà l'acquisto ma non si andrà oltre, nessuna follia insomma, anche in considerazione del potere d'acquisto delle nostre famiglie che certamente non sfugge alle criticità dell'economia reale.

Il dato positivo è che attraverso l'indagine si registrano aumenti di spesa legati ai negozi fisici, sembrerebbe che la tendenza dell'online si stia man mano esaurendo privilegiando la "vista" e la scelta del bene in maniera reale.

Questo dato è ancora più convincente nella città capoluogo , Salerno, dove si coniuga la possibilità di una giornata di visita alla kermesse luci d'artista con un potenziale shopping cittadino.

Meno bene la "spesa" andrà nelle località che non hanno animato le proprie comunità con attività su suolo pubblico o manifestazioni di intrattenimento o culturali.

Naturalmente restano le criticità legate alle attività sui grandi canali di vendita sul web con promozioni, saldi e sconti indisciplinati e quotidiani, mentre per gli esercizi fisici che rappresentano un baluardo socio economico delle nostre comunità e delle nostre città diventa sempre più difficile resistere e tenere il passo.

Come Confesercenti provinciale di Salerno, - dichiara il leader dell'associazione Raffaele Esposito - abbiamo sin da subito aderito insieme ad altre organizzazioni alla proposta di un rimando dell' inizio della data dei saldi invernali che però viene deciso a livello verticistico nella conferenza stato-regioni e siamo iper impegnati con la Regione Campania con l'assessorato al commercio per far capire la validità e lo strumento fondamentale di pianificazione, di tutela delle attività commerciali tradizionali rappresentate dal progetto dei distretti del commercio, distretti urbani e distretti diffusi dal commercio, che in altre realtà regionali rappresentano davvero una progettualità vera di difesa e di tutela del settore commerciale tradizionale ma che qui dopo unnavvio interessabre oggi stentano a trovare conforto e sointa istituzionale, chiediamo pertanto e non ci stancheremo di farlo alla Regione Campania di far sì che si possano rendere operativi questi distretti ai quali abbiamo lavorato con professionalità e passione supportando gli enti locali, con un finanziamento stabilito in maniera ordinaria corposo e che tenda davvero a difendere questo comparto straordinario che rende vive le nostre città e le nostre comunità".