CNA Salerno protagonista alla BIT Milano 2025 Per promuovere il turismo esperienziale e l’Open Outdoor Experiences

Chiude con un bilancio più che positivo la sua partecipazione alla Bit di Milano, la Borsa internazionale del Turismo, la CNA Salerno che, alla fiera che si è svolta presso i padiglioni di Rho Fiera Milano, ha promosso il territorio e le eccellenze del turismo esperienziale. Tra le iniziative al centro dell’ azione promozionale della Associazione degli artigiani e delle piccole e medie imprese un ruolo di primo piano è stato riservato a Open Outdoor Experiences, l’evento di riferimento per il turismo outdoor e attivo, che si terrà dal 28 al 30 marzo 2025 presso il NEXT di Paestum. Grazie alla collaborazione con il tour operator Duomo Travel, rappresentato dal Direttore Tecnico Adriano De Falco, la CNA Salerno ha avuto l’opportunità di incontrare buyer, stakeholder e operatori turistici internazionali, avviando un dialogo strategico volto a potenziare l’incontro tra domanda e offerta turistica. Elemento chiave della presenza alla BIT è stato il consolidamento delle basi per l'incontro Meet & Match, il B2B dedicato agli operatori del turismo outdoor e del turismo esperienziale, che vedrà protagonisti imprenditori locali accuratamente formati grazie al percorso di crescita professionale guidato dal Professor Rosario D’Acunto, Direttore di CNA Turismo Salerno. La CNA Salerno, con il supporto della CNA Nazionale, avrà un ruolo di primo piano nell’evento di Paestum che si terra' dal 28 al 30 marzo, con la partecipazione di diverse delegazioni territoriali e la presenza della rappresentanza nazionale di CNA Turismo, guidata dal Presidente di CNA turismo Nazionale Marco Misischia e dal Responsabile Nazionale Cristiank Tomei. Il Presidente di CNA Salerno, Lucio Ronca e la Segretaria di CNA Salerno, Simona Paolillo, esprimono grande fiducia nella riuscita dell’evento e sottolineano l’importanza della presenza della CNA con uno stand collettivo dedicato a Open Outdoor Experiences. “La BIT di Milano è stata un'occasione preziosa per tessere relazioni con attori nazionali e internazionali, valorizzando il lavoro degli operatori locali e rafforzando il posizionamento di CNA nel settore, Il turismo esperienziale è un asset strategico per il nostro territorio” ha dichiarato Adriano De Falco. Dopo Milano, dunque l’appuntamento è a Paestum dal 28 al 30 marzo 2025, per un’edizione di Open Outdoor Experiences che si preannuncia ricca di opportunità e incontri di alto valore per il turismo del futuro.