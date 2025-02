Il porto di Salerno e gli Stati Uniti più vicini con 5 partenze a settimana Primo approdo in città per la full container CMA_CGM, della terza compagnia più grande al mondo

Primo approdo al Salerno Container Terminal della full container CMA-CGM Endurance nell’ambito del servizio "Amerigo", gestito dalla linea di navigazione francese CMA-CGM - ad oggi la terza compagnia di navigazione più grande al mondo per capacità di teus, dopo MSC e Maersk - in alleanza con Cosco Shipping (Shanghai), OOCL (Hong Kong), ONE (Singapore). Il nuovo servizio collegherà a cadenza settimanale, ogni lunedi, il porto di Salerno direttamente alla Costa Est degli Stati Uniti, con approdi, in rotazione, a Salerno, La Spezia, Genova, Vado Ligure, Valencia, Algeciras, New York, Norfolk, Savannah, Miami, Algeciras, Salerno.

La nave CMA-CGM Endurance, approdata a Salerno lo scorso 18 febbraio, è tra le più performanti e moderne della flotta CMA-CGM, varata nel 2024, di 73.133 tonnellate di stazza lorda, 268 metri di lunghezza ed una capacità di 7.500 teus. Si tratta di una unità navale di ultima generazione, con alimentazione a LNG (liquefied natural gas, ovvero gas naturale liquefatto, considerato il combustibile fossile in grado di ridurre drasticamente le emissioni), che risponde all’impegno di CMA-CGM di porre la salvaguardia dell’ambiente al centro della propria visione strategica, con azioni tese a limitare l’impronta di carbonio delle proprie attività, sia nel corso della navigazione che in occasione delle soste nei porti. L’inserimento di Salerno nella rotazione di questo servizio, a cadenza settimanale, consente alle industrie import/export del Sud Italia di potenziare ulteriormente la loro presenza sul mercato americano, nonché la capacità di penetrare nei traffici che guardano alla parte Ovest del mondo. E' quanto fa sapere, in una nota, la società Salerno Container Terminal guidata dal presidente Agostino Gallozzi.

Con l’introduzione di questo nuovo collegamento, salgono, quindi, a cinque i servizi che collegano direttamente ogni settimana il porto di Salerno con le Americhe (Canada, USA, Sud America).

“L’avvio del servizio Amerigo è un momento importante per il nostro scalo portuale e rafforza ulteriormente il ruolo strategico del porto di Salerno nel panorama dei traffici internazionali, nell’ottica di garantire collegamenti rapidi, affidabili e competitivi alle aziende del nostro territorio”, afferma Agostino Gallozzi, presidente di Salerno Container Terminal e del Gruppo Gallozzi. Che aggiunge: “Questo approdo testimonia la costante crescita del porto salernitano e il consolidamento delle sue relazioni con i principali attori del trasporto marittimo globale. Con una media di venti approdi settimanali e la presenza di diciotto differenti compagnie di navigazione, Salerno Container Terminal garantisce una capacità di connessione che raggiunge tutti i mercati del mondo, favorendo una ulteriore crescita dei traffici del porto che segnano a gennaio 2025 un +7% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Questo risultato consente di guardare con fiducia al raggiungimento del target di 400.000 teus, la nostra sfida per il 2025, con l’obiettivo di traguardare, a fine anno, il +10% di teus complessivi”.