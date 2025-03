Marketing e accoglienza, a Salerno focus sul "Turismo delle Passioni" L'obiettivo è incentivare un turismo sostenibile ed esperienziale

Si terrà nella giornata di giovedì 27 marzo, alle ore 9.30, presso la Sala “Marcello Torre” della Provincia di Salerno, il seminario “Turismo delle Passioni: un nuovo approccio al marketing delle destinazioni”. Relatore d’eccezione sarà il professor Giancarlo Dall’Ara, massimo esperto di marketing territoriale e di accoglienza nei borghi, ideatore de “L'Albergo Diffuso”, modello di ospitalità basato sul recupero dei centri storici cittadini, nonché fondatore e Presidente dell’Associazione Nazionale Alberghi Diffusi e dell’Associazione Nazionale Piccoli Musei.

L’evento, organizzato da “Dimegas e Luce”, guidata dall'amministratrice delegata Nunzia Manuela Giordano, mira a promuovere il "Turismo delle Passioni" come strumento per valorizzare le unicità dei luoghi, favorire l’integrazione dei viaggiatori con il tessuto urbano e incentivare un turismo sostenibile ed esperienziale.

Il seminario presenterà un paradigma nuovo e strategico, che va oltre il turismo tradizionale ed è basato sull’idea di soddisfare al meglio desideri ed interessi dei viaggiatori, animati non solo dalla voglia di visitare una destinazione, quanto piuttosto di vivere esperienze personalizzate che rispondano alle passioni individuali di ogni turista: dall’arte allo sport, dalla gastronomia al benessere. Esperienze immersive che guideranno gli stessi viaggiatori nella scelta di ogni meta.

Il professor Dall’Ara, secondo cui il "Turismo delle Passioni" si basa sulla qualità dell'esperienza vissuta più che sui numeri, racconterà questa innovativa visione fondata sulla potenzialità del territorio salernitano di attrarre visitatori non per soltanto la sua bellezza, quanto per la possibilità di offrire agli ospiti momenti unici e coinvolgenti. Grazie anche al ruolo cruciale recitato dalle comunità, che con le loro storie, competenze e tradizioni, rendono unico ogni luogo.