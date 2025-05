Turismo sostenibile, Confesercenti Salerno lancia una nuova sfida "Esposito: "Impegno per la costruzione di un sistema turistico moderno, inclusivo e radicato"

La rete provinciale di Confesercenti Salerno si arricchisce con un’importante realtà del panorama turistico campano: My Fair, società benefit da anni impegnata nella promozione del turismo sostenibile nei borghi e nelle aree interne, entra ufficialmente a far parte della rete associativa di Confesercenti Provinciale Salerno.

L’ingresso di My Fair rappresenta un rafforzamento concreto per il comparto di Assoturismo Confesercenti Salerno, grazie al know-how e all’esperienza maturata sul territorio campano, in particolare nella provincia di Salerno della società che ha svolto un ruolo chiave nel supporto alle istituzioni per lo sviluppo di destinazioni turistiche, l’organizzazione di eventi turistico-culturali e la realizzazione di progetti di coinvolgimento delle comunità locali.

"La Rete Confesercenti Provinciale di Salerno si arricchisce di un nuovo tassello importante, che confluisce nella rete dedicata al turismo di Assoturismo Confesercenti Salerno", afferma Raffaele Esposito, presidente di Confesercenti Salerno. "L’ingresso di My Fair testimonia l’impegno costante della nostra associazione nella costruzione di un sistema turistico moderno, sostenibile, inclusivo e fortemente ancorato ai territori."

Guidata dalla CEO Mafalda Inglese, My Fair consolida la propria evoluzione da DMC a tour operator e agenzia di viaggi on-line My Fair Italy, ampliando la propria attività e puntando a una dimensione sempre più internazionale per la promozione turistico-culturale del territorio.

Il prossimo appuntamento per My Fair sarà il prossimo 10 maggio, in occasione di un evento internazionale presso il Consolato Italiano a Monaco di Baviera dedicato alla promozione dei borghi campani e delle eccellenze del food locale, elementi strategici per lo sviluppo di un turismo territoriale di qualità.

Con questa nuova collaborazione, Confesercenti Salerno consolida ulteriormente il proprio ruolo di riferimento per l’imprenditoria turistica locale sostenendo visioni innovative di società solide, etiche e dedite allo sviluppo dei territori.