Cna Salerno, Antonio Citro eletto nuovo presidente della Confederazione Provvedimento all'unanimità: prende il posto dell'uscente Lucio Ronca

“Voglio che vi sentiate parte di una grande famiglia, in cui si possa trovare un ambiente di fiducia e collaborazione”: con queste parole Antonio Citro, votato all’unanimità dall’assemblea elettiva della CNA di Salerno ha ringraziato gli artigiani che lo hanno scelto come nuovo presidente provinciale dell’Associazione, quale successore di Lucio Ronca, giunto alla scadenza del suo secondo mandato e che passa alla guida del coordinamento regionale della CNA.

Promuovere la trasparenza e la comunicazione, favorire la formazione e la crescita professionale, con uno sguardo particolare al coinvolgimento dei giovani: questo il programma presentato dal neo presidente nel solco del percorso già tracciato dal suo predecessore e dal segretario Simona Paolillo, riconfermata nel suo incarico.

Il presidente Citro, originario di Pontecagnano dove gestisce un’importante azienda che si occupa di installazione impianti climatici ha già guidato il settore a livello provinciale e regionale, traghettando il percorso innovativo legato alla certificazione F-Gas. All’ assemblea elettiva ha partecipato anche il presidente nazionale Dario Costantini che ha espresso parole di elogio per il lavoro svolto a Salerno dove il rinnovo dei vertici ha coinciso anche con la presentazione della nuova sede provinciale, segnando un momento di svolta nella storia dell’associazione salernitana. L’assemblea elettiva è composta da 78 delegati di cui la maggior parte territoriali (44) in rappresentanza dell’intera provincia di Salerno da Scafati a Sapri e di tutti i mestieri dell’artigianato in proporzione al numero di iscritti per ciascuna categoria. Compongono l’Assemblea anche i pensionati che hanno visto la loro ricostituzione il 29 maggio scorso con la riconferma di Sergio Alfieri alla loro guida.

Da marzo ad oggi sono stati tenuti diversi incontri di confronto della presidenza, la direzione e l’assemblea fino a giungere alla piena condivisione del voto per acclamazione dei nuovi dirigenti di CNA Salerno per il prossimo quadriennio Grande novità di questa assemblea elettiva sono la costituzione dei due Raggruppamenti di Imprese: CNA Turismo che vede alla sua presidenza Adriano De Falco di Duomo Travel e CNA Professioni con la guida l’architetto Alessandro Rosolia che vedrà la nascita di nuovi servizi della CNA Salerno.

Nella nuova presidenza (7 componenti di cui 2 donne provenienti dal mondo della cultura e della meccanica) entra anche un rappresentante del settore commercio: Antonio CITRO (Azienda “IMPIANTI TECNOLOGICI"- Settore Impiantisti) presidente provinciale; Carmen LAZZARINI ( Azienda "INNOTECH ITALIA S.R.L."- Settore Automotive) Vice Presidente; Luigi MARCHITIELLO ( Azienda “MARCHITIELLO PARRUCCHIERI DI MARCHITIELLO LUIGI” Settore Acconciatura); Chiara NATELLA ("Associazione CULTURALE ED ARTISTICA BOTTEGA S.LAZZARO -Settore Cultura); Gianluca VINCIGUERRA (Azienda “LA TECNICA DI GIANLUCA VINCIGUERRA"-Settore Commercio) Vice Presidente; Lucio RONCA ( Azienda “CERAMICA RONCA"-Settore Artistico Tradizionale) Presidente Onorario; Armando CERZOSIMO (Azienda

"CAMERA CHIARA S.R.L."- Settore Fotografia) Saggio in Presidenza.