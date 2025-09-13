Vertenza Cooper Standard, i rappresentanti dei lavoratori incontrano Urso

"Mentre parlamentari di opposizione cercano di strumentalizzare le ansie dei lavoratori noi ci siamo immediatamente attivati. La RSU della Cooper Standard di Battipaglia ha incontrato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, per illustrare le ragioni che hanno portato alla mobilitazione attualmente in corso". Lo ha detto il senatore e commissario regionale di Fratelli d'Italia, Antonio Iannone, a proposito della vertenza che riguarda lo stabilimento dell'indotto Stellantis.
"Nel corso dell’incontro, il ministro ha espresso la piena disponibilità ad attivare un tavolo di confronto con il gruppo Cooper e con Stellantis, al fine di individuare soluzioni concrete a tutela dei lavoratori e del futuro produttivo del sito di Battipaglia - si legge nella nota a margine dell'incontro -. In attesa dei prossimi sviluppi, la RSU intende manifestare apprezzamento al ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso, al senatore Antonio Iannone sottosegretario di Stato e ministro delle infrastrutture e dei trasporti e a Michele Gioia per l’attenzione e la sensibilità dimostrate verso le problematiche esposte".
Intanto, lunedì mattina è in programma un confronto presso la sede di Confindustria Salerno.