"Fuori dal palazzo, Confindustria per i territori": tappa a Cava de' Tirreni L'iniziativa promossa dal vicepresidente Francesco Palumbo

Ha avuto luogo a Cava de’ Tirreni la seconda tappa dell’iniziativa “Fuori dal palazzo: Confindustria Salerno per i territori”. L’incontro, promosso da Francesco Palumbo - vice presidente di Confindustria Salerno delegato allo Sviluppo Associativo – è stato organizzato con la collaborazione del presidente dell’Associazione Cava Sviluppo, Cristian Milione, e ha visto la partecipazione degli imprenditori di Cava de’Tirreni, Nocera Superiore e aree contigue.

Durante l’incontro è intervenuto Antonio Visconti, presidente del Consorzio Asi di Salerno, con una relazione sullo stato dell’arte degli insediamenti in area Consortile e sulle prospettive di nuove assegnazioni.

“Prosegue la nostra iniziativa – ha sottolineato Francesco Palumbo – di portare la nostra associazione sui territori della nostra provincia. Abbiamo inteso realizzare questo incontro insieme a Cava Sviluppo perché siamo convinti che cooperare sia una ricchezza per noi e per il territorio, per avere più forza nel confronto con gli Enti e le Istituzioni che governano i Comuni e le aree industriali. Cava e Nocera Superiore vantano una tradizione industriale centenaria, con aziende di diverse categorie merceologiche che hanno fatto la storia della nostra provincia e ancora oggi portano il nome di questo territorio nel mondo. Ad esse si affiancano tante belle piccole e medie realtà che, attraverso la spiccata sensibilità ai temi dell’innovazione e della sostenibilità, competono sui mercati internazionali. Ringrazio dunque il presidente di Cava Sviluppo, Cristian Milione, per la collaborazione e per la disponibilità. Insieme crediamo fortemente nel ruolo dei corpi intermedi e intendiamo esercitarlo in maniera autorevole, concreta ed efficace. Per farlo, abbiamo bisogno di palare con gli imprenditori, associati e non, perché è grazie a loro che abbiamo il polso della situazione sull’andamento dell’economia locale, sui rischi e sulle opportunità che abbiamo davanti”.

“Eventi come Fuori dal Palazzo - ha affermato Cristian Milione - dimostrano quanto sia fondamentale creare momenti di confronto reale tra imprenditori e istituzioni. Cava Sviluppo nasce e lavora ogni giorno con l’obiettivo di essere accanto alle imprese del territorio, offrendo strumenti concreti e costruendo opportunità di crescita. Un sentito ringraziamento va a Confindustria Salerno per aver scelto Cava come tappa di questo percorso: un segnale importante che rafforza il valore del nostro lavoro e la centralità del tessuto imprenditoriale cavese. In un mercato sempre più competitivo e complesso, la differenza la fanno la qualità delle relazioni, la capacità di fare rete e di sviluppare collaborazioni. Non solo tra aziende, ma anche tra associazioni, come in questa occasione. È proprio dalla cooperazione che si possono generare nuove prospettive e rafforzare l’intera comunità imprenditoriale. Perché se cresce il territorio, cresciamo tutti”.