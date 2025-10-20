La bellezza nel confronto: successo per InformaEstetica 2025 Successo per l’appuntamento annuale organizzato da Confartigianato Imprese Salerno

“La bellezza è relazione, non è solo ornamento ma è apertura all’altro”. Una frase, emblematica, che racchiude e descrive perfettamente quello che è stato InformaEstetica2025 nella suggestiva cornice del salone della Camera di Commercio di via Roma a Salerno, scelta dalla presidente regionale di Confartigianato Estetisti, Franca Maresca. Estetiste e professioniste del comparto, imprenditrici, forze dell’ordine ed istituzioni hanno avviato questa mattina un vero e proprio tavolo di confronto tra formazione e informazione, legalità e regolamenti con un occhio di riguardo anche al sociale con “Arti Buone”, l’iniziativa solidale organizzata per raccogliere fondi da donare ad enti ed associazioni.

Quest’anno la raccolta benefica organizzata dalle associate e dalle estetiste e imprenditrici del settore andrà alla fondazione per la ricerca della fibrosi cistica. Il convegno InformaEstetica 2025, dunque, rappresenta un appuntamento annuale di riferimento per le professioniste del settore estetico e del benessere e non solo. Organizzato da Confartigianato Imprese Salerno, l’evento si propone di offrire formazione, aggiornamenti e spunti di riflessione sui temi più attuali che riguardano l’evoluzione della professione estetica.

L’edizione 2025 di Informaestetica è stata dedicata all’evoluzione della figura dell’estetista, oggi sempre più riconosciuta come una vera Beauty Consultant, capace di offrire esperienze di benessere, relax e valorizzazione che vanno ben oltre il semplice trattamento estetico. Questa nuova prospettiva mette in luce l’importanza di una professione che non si limita a fornire servizi, ma che trasmette valore, fiducia e qualità, diventando un punto di riferimento sociale e culturale. Il convegno è stato occasione di confronto e approfondimento su questi temi, con interventi di esperti e rappresentanti istituzionali, tra visioni e strumenti per accompagnare le professioniste del settore in un percorso di crescita ed evoluzione.

Un momento significativo è stato dedicato agli aggiornamenti normativi della legge 1/90, con un focus sulle azioni e le iniziative intraprese a livello nazionale per la tutela e la valorizzazione del settore. Questa edizione ha offerto anche una riflessione strategica sul futuro della professione estetica in un settore a prevalenza femminile tra indipendenza economica ed empowerment. Il confronto e il dibattito sono stati guidati e coordinati dalla presidente regionale di Confartigianato Estetisti, Franca Maresca. Ad introdurre i lavori il presidente di Confartigianato Imprese Salerno, dottor Franco Risi mentre i saluti istituzionali affidati alla vicesindaca del Comune di Salerno e assessora alle pari opportunità Paky Memoli che si è soffermata sulla tematica sociale dell’indipendenza economica delle donne, partendo dalla sua storia di donna medico che ha lottato per l’emancipazione. Un confronto che ha visto la partecipazione anche delle forze dell’ordine per esaminare normative e regole, in un’ottica di rispetto della legalità a tutela delle professioniste. Per la Guardia di Finanza era presente il comandante del Gruppo Gdf Salerno, il colonnello Simone La Rocca mentre per i Carabinieri Nas il tenente colonnello Rosario Basile. Ampio spazio alle tematiche che riguardano la medicina estetica e l’ambito igienico-sanitario con il Direttore del dipartimento di prevenzione dell’Asl di Salerno, il dottor Arcangelo Saggese Tozzi. Poi il dibattito è entrato nel vivo con il dottor Salvatore La Gatta, specialista in Medicina Estetica e ancora Luciano Buizza, Business Coach del settore estetico e infine Andrea Sessa, Brand Design e Creative Director.