Premialità alle imprese virtuose, anche quest'anno Ance Aies centra l'obiettivo La best practice introdotta dall'associazione dei costruttori guidata da Fabio Napoli

Premialità alle imprese virtuose con l’obiettivo di incentivare comportamenti responsabili, sostenibili e coerenti con i principi di legalità, rispetto ambientale e correttezza contributiva: target centrato anche quest’anno dall’ANCE Aies Salerno. La best practice introdotta dall’associazione dei costruttori salernitani guidata da Fabio Napoli di concerto con le organizzazioni sindacali Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil, ha prodotto numeri interessantissimi.

Centinaia, infatti, sono state le imprese edili che, “sposando” i parametri fissati, potranno accedere agli incentivi fissati all’interno del Contratto Collettivo Provinciale ed erogati dalla Cassa Edile guidata dal presidente Valeria Rainone. Nel dettaglio sono state 270 le imprese edili salernitane premiate, 730.000 euro l’importo complessivamente erogato. Particolarmente significativo, in termini di rispetto dei canoni fissati, il costante ricorso alle direttive in materia di Formazione e Sicurezza dagli Enti Bilaterali, l’Ente Scuola Edile retto da Gaetano Carratù ed il CPT guidato da Antonio Avallone.

“I risultati ci spronano a proseguire e a migliorare ulteriormente il progetto – dice il presidente ANCE Aies, Fabio Napoli - in quanto l’iniziativa congiunta che stiamo portando avanti grazie ad un formidabile lavoro di squadra tra parte datoriale e componente sindacale, non solo valorizza e premia quelle imprese che operano secondo principi etici e trasparenti, dimostrato regolarità nel pagamento dei contributi e puntuale assolvimento agli obblighi di legge in materia di formazione e sicurezza. Premiare il merito significa incoraggiare un’economia sana, che crea valore e fiducia. Doveroso poi – aggiunge il presidente Napoli - sottolineare il supporto offerto all’iniziativa dalla Cassa Edile retta dal presidente Valeria Rainone. Quello cui stiamo dando vita è un vero e proprio circolo virtuoso che, tra le tante cose, agevola anche l’occupazione giovanile. La volontà comune - conclude Fabio Napoli - è quella di puntare sulla riqualificazione del settore, sostenere le imprese che operano nella legalità per poi indirizzare il sistema produttivo verso più alti livelli di sicurezza, regolarità, sostenibilità ambientale e legalità”