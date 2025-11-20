Ex Ilva, anche a Salerno lo sciopero dei lavoratori: "Futuro a rischio" La mobilitazione dopo la fumata nera delle trattative al Governo

È rottura totale tra Governo e sindacati sul futuro del gruppo ADI Ex Ilva.Le segreterie nazionali di Fim, Fiom e Uilm hanno proclamato la mobilitazione immediata e uno sciopero unitario di 24 ore in tutti gli stabilimenti.

Questa mattina lo sciopero in tutti gli stabilimenti del gruppo: anche a Salerno le maestranze e le sigle sindacali hanno fatto sentire la propria voce, chiedendo al Governo risposte concrete per una delle aziende più importanti del settore.

Presidio davanti ai cancelli dello stabilimento "ADI Tubinforma" nella zona industriale, che già da tempo vive un periodo di forte crisi con l'80% del personale in cassa integrazione con una media di circa 5 giorni di lavoro al mese.