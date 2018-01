Napoli sulla candidatura di Renzi in Campania: ottima notizia Il sindaco: "E' un leader di grande spessore, la sua presenza è una garanzia per tutti"

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli è intervenuto accogliendo con approvazione la candidatura del leader del Partito Democratico Matteo Renzi in Campania, alle prossime elezioni.

“E' una buona notizia, ottima. Renzi è un leader di grande spessore mi sembra che sia l'unico che riesca a svolgere una funzione istituzionale politica di alto momento. La sua presenza nelle nostre liste nella Ragione Campania è una garanzia per tutti – continua Napoli che invita gli elettori a recarsi alle urne il prossimo 4 marzo.

“Il problema delle prossime elezioni è quello di evitare che i cittadini non si assumano le loro responsabilità, bisogna votare. Riprendere in mano le decisioni che competono al corpo elettorale. Io me lo auguro con tutto il cuore.

Poi va fatta una scelta per la governabilità. Noi abbiamo Gentiloni che ha svolto la sua funzione in modo formidabile, Abbiamo Padoan e una classe politica che credo non tema confronti, nel centro destra c'è invece confusione. Berlusconi si allea con Salvini, un rodomonte che le spara grosse, si può fare una adunanza per acchiappare voti ma così non si governa” conclude Napoli. E a chi gli chiede di una sua possibile discesa in campo risponde ironizzando “ Io già sono in campo”.

S.B.