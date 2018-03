DIRETTA VOTO: i numeri, i votanti, i candidati Le informazioni aggiornate sui seggi e i collegi del salernitano

Oggi domenica 4 marzo si vota in Italia per eleggere i nuovi membri della Camera e del Senato. Per la prima volta dal 2006 si vota con una nuova legge elettorale, il Rosatellum bis, che ha introdotto un sistema misto fra uninominale e proporzionale e ha cambiato i collegi. Seggi aperti dalle 7 alle 23.

I NUMERI

Ecco il numero degli elettori nel Salernitano chiamati ad esprimere oggi la propria preferenza. In totale i cittadini aventi diritto sono 872.540. Alle urne andranno 422.294 uomini e 450.246 donne. Si tratta del dato complessivo valevole per la Camera dei deputati. Ad eleggere il proprio rappresentate al Senato, andrà solo chi ha compiuto il 25esimo anno di età. Il numero dei votanti scende così a: 790.734 (380.091 uomini e 410.643 donne).

Il numero di seggi nel vasto territorio salernitano è di 1.158.

I singoli candidati si affrontano dunque nei collegi. Nell’uninominale i collegi sono 4 alla Camera e 2 al Senato, mentre 7 comuni (Castelnuovo di Conza, Colliano, Contursi Terme, Laviano, Oliveto Citra, Santomenna e Valva) sono stati accorpati al collegio di Ariano Irpino e, dunque, non rientrano, da un punto di vista elettorale, nella nostra provincia.

I giovani che votano per la prima volta in Campania per la camera dei deputati sono 70.677. 4473 quelli residenti all'estero iscritti all'Aire. 6.061 i giovani che votano per la prima volta al Senato in Campania. La località in Italia con il corpo elettorale meno numeroso è Moncenisio in provincia di Torino con 27 elettori, di cui 13 uomini e 14 donne.

LE CIRCOSCRIZIONI

La Campania eleggerà 60 deputati e 29 senatori. Per le elezioni alla camera dei deputati la Campania è divisa in due circoscrizioni. Alla circoscrizione Campania 1 sono assegnati 32 seggi di cui 12 uninominali. I restanti 20 seggi sono attribuiti con metodo proporzionale in tre collegi plurinominali. Per l'elezione del Senato della Repubblica alla regione Campania sono assegnati 29 seggi, 11 dei quali attribuiti nei collegi uninominali, i restanti 18 seggi sono attribuiti con metodo proporzionale in tre collegi plurinominali.

I CANDIDATI

Ecco le Liste e i Candidati nella Provincia di Salerno, collegio per collegio.

Il collegio plurinominale Campania 2.03, in cui vengono attribuiti 7 seggi, è costituito dall’intera provincia di Salerno (ad eccezione dei comuni passati al collegio uninominale di Ariano Irpino) attraverso l’aggregazione dei collegi uninominali di Campania 2.07 – Scafati, Campania 2.08 – Salerno, Campania 2.09 – Battipaglia e Campania 2.10 – Agropoli. Nel collegio di Scafati che comprende tutto l'Agro Nocerino sarnese, gli elettori sono 228.698. Le città più grandi sono Scafati (38.759 votanti), Nocera Inferiore (36.979) e Angri (26.411). Nel collegio di Salerno, di cui fanno parte la Costiera Amalfitana e Cava de' Tirreni i cittadini aventi diritto al voto sono 235. 773. La città con il maggior numero di elettori è Salerno con 109.136 votanti, seguita da Cava de' Tirreni 43.204.

Collegio plurinominale Campania 2.03, Camera dei Deputati

PD

Marco Minniti

Eva Avossa

Mario Giro

Giusi Fiore

+EUROPA

Giuseppe Scognamiglio

Silvia Manzi

Antonio Santoro

Tiziana Faletti

INSIEME

Silvano De Luca

Veronica Mondany Morelli

Giuseppe Fatturuso

Anna Maria Maiorano

CIVICA POPOLARE

Maria Ricchiuti

Giancarlo Presutto

Anna Di Somma

Felice Rescigno

FORZA ITALIA

Vincenzo Fasano

Marzia Ferraioli

Luigi Casciello

Maria Rosa Sessa detta Rossella

LEGA

Gianluca Cantalamessa

Alessandra Locatelli

Mariano Falcone

Stefania Ferullo

FRATELLI D’ITALIA

Edmondo Cirielli

Luisa Maiuri

Giuseppe Fabbricatore

Elena Criscuolo

NOI CON L’ITALIA

Alberico Gambino

Barbara Barbato

Nicola Ammaccapane

Elagildo Selvaggio

M5S

Angelo Tofalo

Anna Bilotti

Cosimo Adelizzi

Michela Rescigno

LIBERI E UGUALI

Federico Conte

Dea Squillante

Francesco Marino Iandiorio

Maria Cammarano

CASAPOUND

Mariarosaria Andriuolo

Francesco Vota

Giovanna Borzillo

Vito Faiella

POTERE AL POPOLO

Davide Trezza

Delia Carloni

Leopoldo Canale

Annamaria Barone

POPOLO DELLA FAMIGLIA

Raffaele Adinolfi

Anna Rita De Fraia

Marco Langellotti

ALLEANZA LIBERAL POPOLARE – AUTONOMIE

Maria Assunta Carmosino

Pasquale Guida

PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA

Rita Annarumma

Antonio Erpice

Valentina Curci

Corrado Santamaria

PARTITO VALORE UMANO

Giovanni Ursi

Monica Gorga

Bruno Campochiaro

Ahura Electra Dynira

Il collegio plurinominale Campania 3, in cui vengono attribuiti 6 seggi, aggrega i restanti quattro collegi uninominali Senato comprendendo la parte orientale della città metropolitana di Napoli e l’intera provincia di Salerno, ad eccezione dei comuni “ceduti” ad Ariano Irpino (collegi uninominali Senato Campania 5 – Portici, Campania 9 – Torre del Greco, Campania 10 – Salerno e Campania 11 – Battipaglia).

Collegio plurinominale Campania 3, Senato della Repubblica

PARTITO DEMOCRATICO

Gianni Pitella

Angelica Saggese

Enzo Amendola

Filomena Arcieri

+EUROPA

Carlo Romano

Antonella Dragotto

Raffaele Marino

Annamaria Barbato Ricci

INSIEME

Carmine Pignata detto Mino

Maria Gabriella Marotta

Nicola De Luca

Carla Lardone

CIVICA POPOLARE

Francesca Barretta

Fabio Piccininno

Filomena D’Auria

Massimo Olivieri

FORZA ITALIA

Luigi Cesaro

Alessandrina Lonardo

Vincenzo Carbone

Sonia Senatore

LEGA

Erica Rivolta

Stefano De Luca

Carla Manzo

Giovanni Basile

FRATELLI D’ITALIA

Antonio Iannone

Clotilde Galano

Pio Cuomo

Filomena Sorrentino

NOI CON L’ITALIA

Nunzio Testa

Paola Binetti

Francesco Ranieri

Matilde Milite

M5S

Sergio Puglia

Luisa Angrisani

Andrea Cioffi

Felicia Gaudiano

LIBERI E UGUALI

Giuseppe De Cristofaro

Valentina Botta

Aniello De Luca detto Nello

Maria Di Serio

CASAPOUND

Giovanna Gerardi

Alessandro Esposito

Maria Giuseppa Rosaria Nappa

Salvatore Luongo

POTERE AL POPOLO

Massimiliano Voza

Diana Rita Fardelli

Raimondo Dare

Concetta Capasso

POPOLO DELLA FAMIGLIA

Riccardo Cersosimo

Jessica Errico

Alfonso Gambardella

Luisa Mele

ALLEANZA LIBERAL POPOLARE – AUTONOMIE

Anna Serpe

Alberto Coppola

Paola Caprarelli

Francesco Plaitano

PARTITO VALORE UMANO

Marco Musto

Rosalba Morinelli

Francesco Maiese

Rosalide Esposito

Il collegio Campania 2.07 Uninominale Camera Scafati corrisponde al collegio Senato 1993 n. 22 di Nocera Inferiore e comprende la parte settentrionale della provincia di Salerno.

Collegio Campania 2.07 Uninominale Camera Scafati

COALIZIONE PD

Mario Maccauro

COALIZIONE FORZA ITALIA

Edmondo Cirielli

M5S

Virginia Villani

LIBERI E UGUALI

Dea Squillante

CASAPOUND

Salvatore Pisapia

POTERE AL POPOLO

Erminia Maiorino

POPOLO DELLA FAMIGLIA

Basilio De Martino

ALLEANZA LIBERAL POPOLARE – AUTONOMIE

Olimpia Caprarelli

PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA

Rita Annarumma

Il Collegio Campania 2.08 – Salerno Uninominale Camera dei Deputati comprende il territorio del comune di Salerno e quello dei comuni limitrofi compresi quelli della costiera amalfitana fino a Positano (territorio che corrisponde all’omonimo collegio Senato 1993 n. 21) e i due comuni di Fisciano e Mercato San Severino (già facenti parte del collegio Senato 1993 di Battipaglia).

Collegio Campania 2.08 – Salerno Uninominale Camera dei Deputati

COALIZIONE PD

Piero De Luca

COALIZIONE FORZA ITALIA

Gennaro Esposito

M5S

Nicola Provenza

LIBERI E UGUALI

Carmine Ansalone

CASAPOUND

Francesco Vota

POTERE AL POPOLO

Pio Antonio De Felice

POPOLO DELLA FAMIGLIA

Raffaele Adinolfi

ALLEANZA LIBERAL POPOLARE – AUTONOMIE

Maria Assunta Carmosino

PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA

Valentina Curci

Il collegio Campania 2.09 – Battipaglia Uninominale Camera dei Deputati comprende la parte del territorio della provincia di Salerno corrispondente alla Piana del Sele, riprendendo il territorio del collegio uninominale Senato 1993 n. 20 Battipaglia, ad eccezione dei sette comuni ricompresi ora nel collegio Campania 2.02 – Ariano Irpino e i due comuni aggregati al collegio Campania 2.08 – Salerno.

Collegio Campania 2.09 – Battipaglia Uninominale Camera dei Deputati

COALIZIONE PD

Mimmo Volpe

COALIZIONE FORZA ITALIA

Romano Ciccone detto Lello

M5S

Nicola Acunzo

LIBERI E UGUALI

Federico Conte

CASAPOUND

Mariarosaria Andriuolo

POTERE AL POPOLO

Dina Albertina Balsamo

POPOLO DELLA FAMIGLIA

Antonio Voria

ALLEANZA LIBERAL POPOLARE – AUTONOMIE

Antonino Ventura

PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA

Anna Arena

Il collegio Campania 2.10 – Agropoli uninominale Camera dei Deputati corrisponde all’omonimo collegio Senato 1993 n. 19, comprendendo la restante parte della provincia di Salerno (Cilento).

Collegio Campania 2.10 – Agropoli uninominale Camera dei Deputati

COALIZIONE PD

Francesco Alfieri

COALIZIONE FORZA ITALIA

Marzia Ferraioli

M5S

Alessia D’Alessandro

LIBERI E UGUALI

Luigi Giordano

CASAPOUND

Vito Faiella

POTERE AL POPOLO

Filippo Isoldi

POPOLO DELLA FAMIGLIA

Michelina Focarile

ALLEANZA LIBERAL POPOLARE – AUTONOMIE

Enza Rizzo

PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA

Federica Russo

Il collegio uninominale Campania 10, Salerno-Scafati Senato della Repubblica comprende i due collegi uninominali Camera Campania 2.07 – Scafati e Campania 2.08 – Salerno della provincia di Salerno.

Collegio uninominale Campania 10, Salerno-Scafati Senato della Repubblica

COALIZIONE PD

Tino Iannuzzi

COALIZIONE FORZA ITALIA

Pasquale Marrazzo

M5S

Andrea Cioffi

LIBERI E UGUALI

Giampaolo Lambiase

CASAPOUND

Giovanna Gerardi

POTERE AL POPOLO

Valentina Restaino

POPOLO DELLA FAMIGLIA

Alfonso Gambardella

ALLEANZA LIBERAL POPOLARE – AUTONOMIE

Carolina Falanga

Il collegio uninominale Campania 11, Agropoli-Battipaglia aggrega i due collegi uninominali Camera della restante parte della provincia di Salerno: Campania 2.09 – Battipaglia e Campania 2.10 – Agropoli.

Collegio uninominale Campania 11, Agropoli-Battipaglia Senato della Repubblica

COALIZIONE PD

Filomena Gallo

COALIZIONE FORZA ITALIA

Costabile Spinelli

M5S

Francesco Castiello

LIBERI E UGUALI

Maria Antonietta Boffa

CASAPOUND

Salvatore Luongo

POTERE AL POPOLO

Claudio Caraffa

POPOLO DELLA FAMIGLIA

Riccardo Cersosimo

ALLEANZA LIBERAL POPOLARE – AUTONOMIE

Francesco Plaitano

Sara Botte