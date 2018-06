Salvini: video per sostenere candidato di Pontecagnano Il leader della Lega: "Pieno sostegno a Pastore"

Il leader della Lega Matteo Salvini sostiene il candidato sindaco del centrodestra Francesco Pastore alle elezioni comunali di Pontecagnano Faiano.

A causa dei tanti impegni da neo ministro dell’Interno non è potuto essere presente nel comune del salernitano. Così per rimediare ieri pomeriggio Salvini ha deciso di scendere comunque in campo a sostegno del candidato sindaco del centrodestra picentino con un video di 23 secondi pubblicato sui social network.

Una benedizione alla corsa verso Palazzo di Città: "Stiamo lavorando da giorni con entusiasmo per cambiare l’Italia e domenica per Pontecagnano Faiano tocca a voi - ha precisato Salvini - per la prima volta ci sarà il simbolo della Lega, con una lista di donne e uomini competenti ed onesti che appoggiano la candidatura a sindaco di Francesco Pastore e che hanno un principio chiaro: prima gli italiani".

S.B.