M5S, Cammarano: scandalo Feltrinelli, Matera batta un colpo Guide turistiche descrivono la Campania con espressioni offensive

“Guide turistiche italiane descrivono la Campania con espressioni offensive e pregiudizievoli che non solo violentano l'immagine delle nostre terre ma in modo gratuito e spregiudicato ledono la dignità dei suoi cittadini”. Cosi scrive in un post su facebook il Consigliere Regionale Michele Cammarano, in merito ai commenti poco lusinghieri apparsi sul quotidiano guida turistica Feltrinelli.

“E' inaccettabile che i luoghi comuni più beceri vengano divulgati a turisti stranieri con l'unico intento di farli rifuggire dalle nostre città e dai nostri territori”. “E' in momenti come questi che dovrebbe alzare la voce il nostro assessore al turismo e adire tutte le vie politiche e legali contro la Feltrinelli e dare il segnale che esiste (se esiste) una governance turistica in grado di governare anche queste manipolazioni e queste falsità- conclude-”.

S.B.