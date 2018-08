Diciotti, Cirielli: "Solidarietà a Salvini" “Presto Decreto sicurezza adeguato a emergenza”

"Oggi mi sento di esprimere piena e incondizionata solidarietà al ministro dell'Interno Matteo Salvini. Nonostante in questi mesi siamo stati critici per una politica basata molto su annunuci e poco su azioni concrete": lo afferma in una nota Edmondo Cirielli, Questore della Camera dei Deputati e responsabile Giustizia di Fdi, commentando il caso della nave Diciotti e il rifiuto da parte dei Paesi dell'Ue di accogliere i migranti fermi a Catania.



“Le sguaiate e incredibili polemiche delle sinistre, oltre che una dubbia azione della magistratura sul caso della nave Diciotti, mi spingono a solidarizzare con il ministro Salvini” - spiega Cirielli.



“Il ministro certamente nel suo dire e fare interpreta il pensiero dell'80 % degli italiani ma soprattutto comportamenti di buon senso” - puntualizza il Questore della Camera



“Il vero tema da affrontare non riguarda solo i 5 miliardi che l'Italia spende per mantenere il 99 per cento di clandestini abusivi ma il fatto che molti di questi ogni giorno commettono oltre 700 reati. Lo stupro di Jesolo è solo l’ultimo tra i gravi fatti che accadono per colpa delle politiche buoniste della sinistra”- osserva Cirielli

“Ora oltre forte alla solidarietà, dal ministro Salvini ci attendiamo fatti concreti. Soprattutto un decreto sicurezza coerente con le aspettative degli italiani e con quanto annunciato in questi mesi. Se Salvini sarà conseguente non solo siamo pronti a votare la sua eventuale proposta ma anche a fargli meritati applausi” - conclude il parlamentare di Fdi.

S.B.