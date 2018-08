Rifiuti, Cirielli (FDI): "Campania a un passo dall'emergenza" Appello al vicepremier Di Maio : “De Luca va commissariato per incapacità gestionale"

“La Campania è alla vigilia di una nuova emergenza rifiuti. Incapacità gestionali e bluff della giunta regionale guidata dal governatore del Pd Vincenzo De Luca faranno rimpiobare nelle prossime settimane la Regione in una pericolsa crisi dei rifiuti": lo afferma in una nota Edmondo Cirielli, Questore della Camera dei Deputati, evidenziando come “una delle cause sia il fraudolento mancato pagamento dei costi per sostenere il ciclo dei rifiuti da parte dei Comuni della Campania, la cui maggioranza è amministrata da sindaci del Pd”.

"Sarebbe interessante - osserva il parlamentare di Fdi - sapere cosa ne pensa il neoassessore regionale alla Legalità, Franco Roberti, magistrato in pensione, sulla nuova emergenza rifiuti".

“Rivolgo un appello al ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, ma soprattutto al Vice Premier Luigi Di Maio, a valutare un piano di emergenza da mettere in campo sin da subito, commissariando la Campania per evitare ai cittadini una nuova stagione di rifiuti e disastri sanitari" - aggiunge Cirielli.

“Presenterò, infine, un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Ambiente per valutare le responsabilità del Presidente della Giunta Regionale nel nuovo disastro rifiuti in Campania” - conclude Cirielli.

