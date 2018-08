Viadotto Gatto: "Amministrazione, fa orecchie da mercante" A dirlo il consigliere demA Dante Santoro

Il consigliere demA Dante Santoro torna sulla questione traffico sul viadotto Gatto e porta avanti la sua campagna d'ascolto.

"Due mesi fa ho portato in commissione mobilità la questione del traffico insostenibile sul viadotto Gatto e della possibilità di riaprire via Benedetto Croce al doppio senso di circolazione. L' amministrazione ha fatto orecchie da mercante, come spesso accade. E' arrivato il momento di agire con una presa di posizione collettiva", ha dichiarato Santoro. "Sono contento che molte persone stiano firmando la petizione supportando la nostra proposta.

Quando i problemi sono grandi bisogna prendere decisioni difficili e sono pronto a fare una campagna di ascolto con tecnici e cittadini per trovare una soluzione alla drammatica situazione della viabilità della nostra città. Abbiamo un piano che potrà creare anche nuovi posti auto."

Ha poi aggiunto il consigliere di giovani salernitani-demA che ribadisce ancora una volta la necessità di ridurre il marciapiedi per recuperare posti auto. "È importante creare nuovi posti auto in città" ha ribadito infine Santoro, che chiede di rimettere al centro il progetto sulla realizzazione del parcheggio al Genio Civile.

S.B.