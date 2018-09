Sicurezza nelle scuole, Cammarota lancia l'allarme Convoca il dirigente in commissione trasparenza

“Dopo l’indagine dello scorso anno, che portò alla luce alcune gravi lacune cui seguirono immediati interventi edilizi, benché parziali, anche in occasione dell’inizio di quest’anno scolastico la commissione trasparenza intende far luce sullo stato di agibilità e sulla conformità antincendio e antisismica delle scuole salernitane”.

Lo dichiara in una nota il presidente della commissione trasparenza Antonio Cammarota, che annuncia di aver convocato per mercoledì il dirigente del settore, l’ingegnere Mastrandrea, che dovrà illustrare alla commissione lo stato dell’arte delle scuole nella città di Salerno gestite dal Comune. “Riteniamo”, conclude Cammarota, “che sia imprescindibile un accertamento in sede istituzionale da parte degli organi preposti circa la sicurezza dei minori, anche alla luce degli ultimi avvenimenti in ordine alla sicurezza delle strutture pubbliche”.

S.B.