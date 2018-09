Cirielli: "Inaccettabile ritardo sui lavori per la scuola" Presto finanziamento per lavori all’Istituto Scolastico Alessandro Manzoni

“Ritengo sia inaccettabile il ritardo da parte del Ministero della Pubblica istruzione e della Regione Campania nella valutazione del progetto che il Comune di Pagani, in provincia di Salerno, ha presentato per la messa in sicurezza dell’Istituto scolastico Alessandro Manzoni”: è quanto dichiara in una nota Edmondo Cirielli, Questore della Camera dei Deputati e parlamentare salernitano di Fdi, facendo propria la protesta del sindaco di Pagani Salvatore Bottone sul grave ritardo soprattutto della Regione e dei suoi consiglieri.

“Ad oggi non si conoscono i motivi del ritardo nell’esito della valutazione del progetto. E’ opportuno ricordare, inoltre, che l’istituto scolastico è stato chiuso per tutelare l’incolumità dei bambini” puntualizza Cirielli.

"Un ulteriore rinvio rappresenterebbe una lesione del diritto all’istruzione per la comunità paganese. Ma soprattutto non reggerebbe più la scusa dell’attuale governo gialloverde, in carica da tre mesi, sui disastri causati dai precedenti esecutivi del Pd” conclude Cirielli.

S.B.