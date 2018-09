Casciello: "Per l'aeroporto serve un patto comune" "Ha ragione Ilardi"

“Ritengo opportuno e faccio mio l’appello lanciato dall’ex amministratore della società Aeroporto Antonio Ilardi perché si uniscano tutte le forze politiche e si salvino i 40 milioni del finanziamento dell’Aeroporto di Salerno-Pontecagnano. Lo stesso sforzo va fatto anche per il rilascio da parte del Governo della concessione per la gestione totale dell’aeroporto Salerno – Costa d’Amalfi”, a dichiararlo è l’onorevole Gigi Casciello, Deputato di Forza Italia.

“Esprimo tutta la mia massima disponibilità – continua l’onorevole Casciello - a “unire le forze” per il futuro dell’aeroporto di Salerno e spero vivamente che anche i colleghi parlamentari della maggioranza raccolgano le richieste per non perdere questa formidabile opportunità di sviluppo per il territorio, così da farsi artefici di un emendamento alla prossima Legge di Stabilità, o ai suoi collegati, per differire di un anno le condizioni di revoca del finanziamento di 40 milioni di Euro del 2014. Ritengo che tutti debbano fare uno sforzo, in particolare le forze di maggioranza, per evitare che il territorio tutto non incorra in seri rischi, quale potrebbe essere la perdita dei fondi”.

S.B.