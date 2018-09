Visita nei quartieri: restituire dignità ai cittadini Sopralluogo a Sant'Eustacchio del consigliere demA Dante Santoro

Fine settimana di sopralluoghi per il consigliere di Giovani salernitani-demA, Dante Santoro che ha visitato i quartieri di Sant’Eustacchio ed ha incontrato i residenti della zona per raccogliere le loro istanze. “Una situazione indecorosa e umiliante quella in cui riversa il quartiere della zona orientale di Salerno. Ho espresso la mia vicinanza ai cittadini di Sant’Eustacchio per la situazione indecorosa e umiliante di degrado con cui sono costretti a convivere ogni giorno da questa amministrazione della vergogna.

Azionata l’operazione fiato sul collo per restituire la dignità che meritano questi cittadini, battaglieremo per far valere i loro diritti. Sempre dalla parte della gente, mai con i lecchini del potere. Salerno deve cambiare”, ha dichiarato il consigliere demA, Santoro che ha denunciato la situazione di estremo degrado in cui versa la piazzetta “Mamma Lucia”, anche a causa della presenza di fioriere pericolanti che possono mettere a repentaglio la sicurezza dei residenti.

S.B.