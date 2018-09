"De Luca è solo un pinocchio della politica campana" Le accuse del consigliere d'opposizione Roberto Celano

“De Luca appare ormai disperato, alla stregua di una sorta di giocatore di poker che perde sonoramente e rilancia ancora e sempre più per tentare di rifarsi” a dirlo è il consigliere d'opposizione di Forza Italia Roberto Celano che continua “la Campania da quando è lui il Presidente è tornata ad essere ultima, in barba a proclami ed impegni di continuo assunti. La città di Salerno versa intanto in assoluto degrado in conseguenza delle sue miopi e folli gestioni ed è ancora in attesa del completamento di tante opere avviate e mai terminate o perfino di interventi pomposamente annunciati e mai iniziati.

Salerno attende la "restituzione" del parcheggio di piazza della Libertà, attende che la stazione marittima venga utilizzata per l'approdo di navi piuttosto per i convegni di famiglia e del Pd, attende il rifacimento del Corso Vittorio Emanuele che versa in assoluto degrado, attende la cantieristica, il polo fieristico, il palazzetto dello sport, dei mercati coperti e di tutte le opere annunciate che sono ancora in cantiere solo nella mente di chi le ha propagandate. Basta con le prese in giro.

Ormai De Luca è carta conosciuta, non è più credibile, è solo un Pinocchio della politica campana” conclude il consigliere di Forza Italia.

S.B.