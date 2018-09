Cirielli, pulci in rianimazione? Presentata interrogazione Numerose le segnalazioni arrivate al parlamentare salernitano

“Presenterò un’interrogazione parlamentare al ministro della Salute Giulia Grillo al fine di accertare se le segnalazioni che mi giungono in queste ore sulla presunta infestazione di pulci nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno corrispondano alla realtà”: lo annuncia in una nota Edmondo Cirielli, Questore della Camera dei Deputati e parlamentare salernitano di Fratelli di Italia.

“Sembrerebbe - spiega Cirielli - che la presenza di pulci all’interno del reparto di Rianimazione del Ruggi sia stata anche denunciata con tanto di referto da parte di un medico che lavora nella struttura ospedaliera. E sembrerebbe confermata dalla presenza di “imbianchini” bardati e protetti come gli operatori in presenza di epidemie”

“Chissà se il consulente per la Sanità del governatore della Campania Enrico Coscioni, primario proprio all’ospedale Ruggi e imputato in processo per concussione nell’esercizio del mandato, non abbia informato il presidente della Regione Vincenzo De Luca della presenza di pulci in un reparto così strategico e delicato ” - evidenzia il deputato salernitano. “Non voglio credere che si sia voluto tenere nascosta la notizia”- continua Cirielli. “Suggerirei al presidente della Regione Vincenzo De Luca di lasciare stare le bande di nigeriani e concentrarsi sul ruolo di commissario alla Sanità, perché episodi come quello del Ruggi certificano lo stato di abbandono e degrado della sanità in Campania” - puntualizza il parlamentare di Fdi.

“Al ministro della Salute - conclude il Questore Cirielli - rinnovo l’appello a procedere alla revoca del Governatore e alla nomina di un nuovo commissario se come penso ha a cuore la salute dei campani”.

S.B.