Ascensore rotto al Ruggi: "Basta disservizi" Il consigliere DemA Dante Santoro: “Porteremo a termine questa battaglia”

“Il nostro fiato sul collo per far riattivare subito l'ascensore guasto all'ospedale Ruggi d'Aragona". Lo ha dichiarato il consigliere demA, Dante Santoro. "Basta disservizi per migliaia di pazienti ed operatori.

Altro che rivoluzione, per molti la sanità in Campania è un inferno, porteremo a termine questa battaglia per le tante persone ostaggio della mala politica regionale che si abbatte sulla vita quotidiana delle nostre strutture sanitarie. Gli uffici competenti sono avvisati, martelleremo finché questa situazione non sarà risolta", ha poi aggiunto Santoro.

S.B.