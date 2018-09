Pericoli sul ponte di Sala Abbagnano, il caso in parlamento Cirielli: "Il ministro Toninelli disponga i controlli"

“Il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli disponga immediatamente i controlli per accertare eventuali pericoli derivanti dal ponte di Sala Abbagnano, sulla Tangenziale di Salerno, che da Viale Degli Eucalipti porta all’innesto della principale arteria cittadina”: lo chiede il Questore della Camera dei Deputati, Edmondo Cirielli, che annuncia un’interrogazione parlamentare al ministro.

“Da circa tre mesi i cittadini segnalano, senza ottenere alcuna risposta, perdite d’acqua in prossimità della fine del ponte” spiega Cirielli

“E’ dovere del ministro rassicurare le popolazioni della provincia di Salerno sulla stabilità del ponte, attraversato ogni giorno da migliaia di automobili e mezzi pesanti e abbandonato da tempo dal Comune di Salerno impegnato a sperperare le risorse pubbliche in feste e in luminarie, piuttosto che in manutenzioni e maggiore sicurezza per i cittadini ” conclude il Questore Cirielli.

S.B.