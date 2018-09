"Il Def offre al Mezzogiorno un trattamento da questuanti" Casciello: “Al Sud e all’Italia non servono elemosine”

«Festeggiare l’ulteriore indebitamente dello Stesso è da irresponsabili. Il Documento di economia e finanza immaginato e voluto da Di Maio impoverisce il Mezzogiorno, consegnando un’elemosina ai cittadini del Sud che invece chiedono lavoro e prospettive di un futuro migliore», lo dichiara il Deputato di Forza Italia On. Gigi Casciello. «Solo creando sviluppo, quindi con un serio ed efficace programma di defiscalizzazione per le piccole e medie imprese, si dà possibilità ai cittadini per creare nuova occupazione.

Questa è la dignità che attende il Mezzogiorno, non l’elemosina di chi non conosce il lavoro e immagina di creare migliaia di clientes per incassare più risultati elettorali. La verità è che i cinque stelle vogliono mantenere il Mezzogiorno e chi ci vive in una condizione di difficoltà, in una continua emergenza, con il ricatto di un sussidio che non dà garanzia di occupazione». L’esponente di Forza Italia continua: «Il ceto medio i piccoli imprenditori ed i padri di famiglia che sperano in un futuro occupazionale per i propri figli sapranno dare una risposta perché non è distribuendo mance che si costruisce il futuro».

