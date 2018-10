Sicurezza, Cirielli: "Grazie Salvini per visita a Napoli" Ora tempi certi su espulsioni di immigrati e delinquenti

La presenza del ministro dell’Interno Matteo Salvini a Napoli per presiedere domani in Prefettura il comitato di Ordine e sicurezza pubblica è sicuramente un segnale di attenzione del Governo verso Napoli e la Campania”: lo afferma in una nota il salernitano Edmondo Cirielli, Questore della Camera dei Deputati.

“Dal ministro Salvini attendiamo ora risposte certe sui tempi di espulsione degli immigrati irregolari che si trovano nella città di Napoli e che occupano il quartiere Vasto” - spiega Cirielli

“E soprattutto dal titolare del Viminale domani ci attendiamo parole chiare sull’espulsione degli immigrati che commettono reati. Perché, come chiede da tempo Fratelli di Italia, è giusto che gli stranieri che delinquono scontino la pena nella propria Nazione e non a spese degli italiani” - conclude il parlamentare di Fdi.

S.B.