Pazienti lasciati sulle barelle in ospedale: la denuncia Il consigliere di Forza Italia Roberto Celano invia una nota al sindaco

Il consigliere comunale di Forza Italia, Roberto Celano in una nota inviata al Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ed al Presidente della commissione Politiche Sociali del Comune denuncia le condizioni di in cui versa il Pronto Soccorso del nosocomio “Ruggi D’Aragona” ed i “disagi incresciosi vissuti da chi fruisce di servizi sanitari di primo soccorso e dai loro familiari”.

“In conseguenza delle deficienze organizzative della Sanità Campana, tornata ad essere ultima in Italia, il Pronto Soccorso del “Ruggi/D’Aragona” – precisa Celano – è in condizioni di intollerabile confusione, con decine e decine di degenti lasciati per giorni nei corridoi sulle barelle, in attesa che si liberino “posti” per essere collocati nei reparti di competenza, nel mentre familiari ed amici attendono, abbandonati per ore, notizie dei propri cari.

Tale condizione vergognosa costringe medici ed operatori a lavorare in condizione di estrema difficoltà, dovendo affrontare non solo le difficoltà logistiche ed organizzative indipendenti dalla loro professionalità – prosegue Celano - ma anche l’esasperazione di chi attende per ore ed assiste con giustificata impazienza alle condizioni poco dignitose cui sono costretti i degenti in attesa di essere mandati ai reparti.

Per tali motivi chiedo che venga convocata una riunione della Commissione “Politiche Sociali” alla presenza anche del Direttore Sanitario del “Ruggi/D’Aragona” per verificare la criticità della Sanità Salernitana ed eventuali interventi necessari per rendere più umana la degenza dei malati abbandonati, talvolta per giorni, al nosocomio.

Si chiede, inoltre, un intervento incisivo del Primo Cittadino a tutela della Sanità Salernitana di chi versa in condizioni di estrema difficoltà e di chi riceve servizi di primo soccorso in condizioni poco dignitose” conclude il consigliere di Forza Italia.

