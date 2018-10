Elezioni provinciali, Napoli pronto alla candidatura con il Pd “Ho dato la mia disponibilità al partito”

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli è intervenuto sulla sua possibile candidatura alle prossime elezioni provinciali del 30 ottobre, chiarendo di aver dato la sua disponibilità. “Ho fatto un ragionamento da uomo di partito – ha precisato il primo cittadino salernitano - e ho dato la mia disponibilità se può servire a risolvere qualche problema, una mera disponibilità che ovviamente il partito valorizzerà nell'ambito della sua assoluta autonomia.

Io ho fatto il mio dovere di militante democratico – continua Napoli -. Io svolgo una funzione democratica nell'interesse delle comunità amministrate per quanto riguarda la città di Salerno se mi si chiede anche questo io sono a disposizione, sapendo ovviamente che è un lavoraccio che ha fatto Giuseppe Canfora prima di me e che se richiesto farò anche io ma come dovere democratico e spirito di servizio.

Non ho nessuna ambizione da questo punto di vista – chiosa Napoli - e poi bisogna che mi si voti” scherza il primo cittadino. “ Se questa cosa mi sarà richiesta io accetterò così come ho accettato altre indicazioni nell'interesse dei territori e per appartenenza politica” conclude Napoli. Intanto gli altri nomi in ballo per prossime elezioni provinciali sono quelli dei sindaci di Buccino Nicola Parisi, di Centola-Palinuro Carmelo Stanziola e di San Valentino Torio Michele Strianese.

Fratelli d’Italia punta sulla fascia tricolore di Sant’Egidio del Monte Albino Nunzio Carpentieri. Si affida invece al sindaco di Castellabate Costabile Spinelli Forza Italia, mentre la Lega al primo cittadino di Angri Cosimo Ferraioli.

Sara Botte