"Grillo è il vero volto dei 5 Stelle: antidemocratico" “Lo dimostra l’ultimo attacco al Capo dello Stato” a dirlo il deputato di Forza Italia Casciello

“È Grillo il vero volto dei 5 Stelle: antidemocratico, ispiratore di una deriva autoritaria”. A dirlo è il deputato di Forza Italia, Gigi Casciello in merito alle parole di Beppe Grillo durante la festa nazionale dei grillini al Circo Massimo di Roma. “L’attacco al Capo dello Stato è solo l’ultimo atto di una serie di esternazioni irricevibili: prima l’abolizione dell’Ordine dei giornalisti, poi l’abolizione dei fondi per il pluralismo con l’obiettivo di mettere in ginocchio i giornalisti, ora un nuovo attacco al Presidente della Repubblica. I 5 Stelle vanno fermati, sono un pericolo per la democrazia e per tutti gli Italiani”, conclude il parlamentare salernitano di Forza Italia, Gigi Casciello.

S.B.