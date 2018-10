Giustizia: Fasano chiede l'intervento di Bonafede Braccio di ferro tra avvocatura e presidenza del tribunale

«Le incomprensioni e gli scontri tra le varie componenti della giustizia nella città di Salerno stanno penalizzando i cittadini. Chiederò, con un atto di sindacato ispettivo, un intervento deciso e possibilmente rapido al ministro della Giustizia per capire se e come intenda intervenire in questa grave vertenza». A dirlo è il coordinatore provinciale di Forza Italia Salerno e parlamentare Enzo Fasano che commenta il braccio di ferro tra l’avvocatura e la presidenza del Tribunale di Salerno.

«La Camera Penale, evidentemente esasperata, ha indetto una seconda tornata di astensione dalle cause - prosegue Fasano - a distanza di appena un mese dalla precedente. Naturalmente l’effetto di ulteriori rinvii sarà deflagrante.

Questo causerà un rallentamento pesantissimo del regolare andamento della giustizia che a Salerno è già notoriamente macchinoso. Sicuramente il tanto atteso trasferimento alla Cittadella Giudiziaria di Salerno poteva essere gestito diversamente, in modo da limitare i disagi nella gestione delle udienze. Ma ormai è inutile recriminare su ciò che non è stato. Va trovato un punto d’incontro tra le parti, evitando disagi ai cittadini salernitani. Annuncio un atto di sindacato ispettivo al Ministro della Giustizia a cui chiederò un intervento risolutivo su questa vicenda», conclude il parlamentare di Forza Italia, Enzo Fasano.

S.B.