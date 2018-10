Le piazze del Cuore: corso di primo soccorso in centro "Realizzato anche il secondo presidio di prevenzione"

Piazza San Francesco tra le zone della città di Salerno cardio protette. Si è tenuto stamane il corso per cittadini ed esercenti della zona per l’uso del defibrillatore e primo soccorso, fortemente voluto dal consigliere demA, Dante Santoro.

«Anche il secondo presidio di prevenzione, in centro, è stato realizzato. Ora, tra cittadini ed esercenti abbiamo più di venti persone formate al primo soccorso e uso del defibrillatore. Abbiamo creato un altro bel momento di partecipazione, il tutto a costo zero per i cittadini perché tutto è autofinanziato.

Il progetto Le piazze del Cuore continuerà anche nelle prossime settimane ed oggi abbiamo un altro quartiere cardio protetto», ha dichiarato Santoro.

S.B.