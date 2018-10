"Cittadini ostaggio dei lavori in tangenziale" La polemica di Antonio Roscia, Dirigente Provinciale Fratelli d'Italia Salerno

“Salerno una vergogna senza fine: i cittadini sono diventati ostaggi dei lavori in Tangenziale” a lanciare dure accuse all'amministrazione comunale per i disagi in città a causa degli interventi sulle arterie stradali è Antonio Roscia, Dirigente Provinciale Fratelli d'Italia Salerno.

“Non si può uscire da Salerno, non si può entrare a Salerno, non si può attraversare Salerno – continua Roscia -.

Ora apprendiamo che al caos attuale si aggiunge Luci d'Artista che determina un ulteriore blocco dei lavori ingenerando una spirale da inferno dantesco.

È necessaria una azione politica e istituzionale che sblocchi la situazione per il bene di Salerno.

Ringrazio il senatore Antonio Iannone per le due interrogazioni parlamentari al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli e auspico che l'Anas cambi registro lavorando giorno e notte alla conclusione dei lavori”, conclude il Dirigente Provinciale di Fratelli d'Italia Salerno.

E oggi la situazione è stata resa ancora più insostenibile a causa delle forti piogge che hanno interessato il territorio. Tanti i disagi a Salerno a causa di un violento temporale che si è abbattuto sulla città. Allagate alcune strade e immediatamente in tilt la circolazione sulla Tangenziale a Fratte e anche sul Raccordo-Salerno Avellino in direzione del capoluogo.

Sara Botte