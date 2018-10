Sanità, Fratelli di Italia nomina il nuovo vice in Campania Rescigno: “Spinelli scelta di qualità”

Giampiero Spinelli è il nuovo vicecoordinatore regionale in Campania del Dipartimento Salute di Fratelli di Italia. La nomina è stata ufficializzata il 25 ottobre da Carmela Rescigno, responsabile del Dipartimento Salute di Fdi in Campania. Spinelli, originario di San Pietro al Tanagro Vallo Diano, è primario di Gastroenterologia all’Ospedale di Vallo. E’ stato consigliere comunale e vicesegretario provinciale di An a Salerno.

“Buon lavoro al prof Spinelli che sono certa metterà al servizio della Campania tutte le sue competenze. Una nomina che tiene conto anche degli equilibri territoriali tra Napoli e Salerno” - spiega Rescigno.

S.B.