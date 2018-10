Fasano: "62 dipendenti del Consorzio rischiano il posto" "Il ministro del lavoro Luigi Di Maio intervenga"

«Questa mattina ho provveduto a presentare un atto di sindacato ispettivo al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dello Sviluppo Economico per chiedere un intervento risolutore per la vertenza dei lavoratori intercantieri del Consorzio di Bacino Salerno 2». A dirlo è il coordinatore provinciale di Forza Italia Salerno e parlamentare Enzo Fasano. «Ad oggi 62 dipendenti rischiano di perdere il posto di lavoro in quanto non ancora assorbiti dai comuni consorziati – spiega il deputato forzista -. Analoga problematica riguarda anche i dipendenti dei Consorzi di Bacino Salerno 1, Salerno 3 e Salerno 4.

Pertanto, attraverso l’interrogazione parlamentare presentata, ho chiesto di verificare se i vari Enti abbiano proceduto ad assorbire il personale nel rispetto delle priorità e delle precedenze stabilite dalle normative nazionali e regionali vigenti, considerato che negli ultimi tempi diversi Comuni hanno proceduto ad assumere maestranze nel ciclo integrato dei rifiuti.

Ma soprattutto di sapere quali misure intendano adottare i Ministri competenti per indurre i Comuni ad adempire al proprio compito nel minor tempo possibile, garantendo da un lato il rispetto delle regole e dall’altro continuità lavorativa ai dipendenti dei Consorzi di Bacino della provincia di Salerno», conclude il parlamentare salernitano di Forza Italia, Enzo Fasano.

S.B.