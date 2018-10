Provincia di Salerno, urne aperte per il nuovo presidente Al voto 1995 sindaci e consiglieri comunali. Favorito il candidato del centrosinistra

Dalle 8 alle 20 ben 1995 amministratori, tra sindaci e consiglieri comunali, in rappresentanza di 158 comuni del salernitano si recheranno alle urne per eleggere il nuovo presidente della provincia di Salerno. Sono stati allestiti a Palazzo Sant’Agostino tre seggi. Nella tarda serata di oggi si conoscerà il nome del successore di Giuseppe Canfora (Pd), sindaco di Sarno alla guida dell’Ente dal 2014., riconfermato nel 2016.

Il consiglio provinciale rimarrà invece in carica fino al gennaio del 2019, solo allora gli amministratori saranno di nuovo chiamati al voto.

In lizza per il centrosinistra Michele Strianese, sindaco di San Valentino Torio. Con lui l'intero Pd, il Psi e diverse liste civiche di area. Il centrodestra schiera invece Roberto Monaco, sindaco civico di Campagna, non iscritto ad alcun partito. Lo appoggiano Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e Udc. Ieri l'insediamento dei seggi. A votare gli amministratori in carica, per l'attribuzione dei voti le preferenze si moltiplicano in base al numero di abitanti del Comune dell'elettore.

Quindi vale di più in termini numerici il voto di un sindaco di un'area più abitata. I pronostici, dati alla mano, vedono comunque favorito il sindaco di centrosinistra Michele Strianese, sul territorio il centrosinistra conta infatti molti più sindaci e consiglieri.

