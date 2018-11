Elezioni provinciali: Michele Strianese nuovo Presidente Eletto con il 71,05% delle preferenze

E' Michele Strianese il nuovo presidente della Provincia di Salerno. L'esponente del Partito Democratico, attuale sindaco di San Valentino Torio è stato proclamato vincitore a due ore circa dalla chiusura dei tre seggi allestiti a Palazzo Sant’Agostino. Si sono recati alle urne per eleggere il successore di Giuseppe Canfora 1462 tra sindaci e consiglieri comunali su 1995 aventi diritto, facendo registrare un'affluenza del 73.28%, in rappresentanza di 158 comuni del salernitano

Ad appoggiare Strianese il centrosinistra, con la benedizione del governatore Vincenzo De Luca che ieri si è complimentato per il risultato telefonicamente, un risultato importante nel salernitano dopo le deludenti elezioni politiche. Esce dunque sconfitto il candidato del centrodestra Roberto Monaco, attuale primo cittadino civico di Campagna, sostenuto da Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e Udc.

Strianese si è aggiudicato la vittoria con il 71,05% delle preferenze, mentre Monaco si è attestato al 28,94%. Una vittoria schiacciante e un ottimo risultato per il successore di Giuseppe Canfora, visto il radicamento sul territorio che conta molti più sindaci e consiglieri comunali rispetto al centrodestra.

“È una vittoria importante e schiacciante – precisa Strianese -. È un segnale politico di grande rilievo, un tributo di voti per il l centrosinistra ma anche nei confronti di chi mi ha sostenuto, tra cui tanti movimenti. E' per me una grande soddisfazione, un risultato che va oltre le aspettative, ma anche una grande responsabilità nei confronti degli amministratori che con il loro voto ci hanno detto andate avanti. Ci chiedono - continua Strianese - maggiore attenzione e possibilità di investire sui territori. Ha vinto un grande progetto che parte dalla regione Campania e dal suo presidente Vincenzo De Luca", conclude il neo presidente della provincia.

Sara Botte