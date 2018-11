Casa del Diritto alla Salute: firmato il protocollo d'intesa Il consigliere Santoro: "Visite gratuite ai salernitani in stato di bisogno"

Firmato il protocollo d’intesa tra il Lions Club Salerno Host, il Leo Club Salerno Host e l’associazione Filotea per promuovere i principi del buon governo e della buona cittadinanza attraverso il progetto Casa del Diritto alla Salute. "In una regione maglia nera per malasanità e casi di morti evitabili, noi reagiamo con il progetto Casa del Diritto alla Salute con cui offriamo visite gratuite ai salernitani in stato di bisogno”, ha dichiarato il consigliere comunale Dante Santoro.

Nello specifico, Lions e Leo Club Salerno Host, attraverso il protocollo d’intesa siglato questa mattina, si impegnano a fornire supporto nel reperire figure mediche e professionali oltre a reperire, attraverso donazioni o atti di libertà, le attrezzature necessarie al progetto. Dal canto suo, l’associazione Filotea si impegnerà ad offrire la propria collaborazione nell’individuazione di realtà sociali caratterizzate da reali stati di necessità e a collaborare nell’organizzazione delle attività. "Contiamo già 200 visite gratuite nel primo presidio di Sant' Eustachio e portiamo avanti collaborazioni con Lions Salerno Host e Leo Club Salerno Host per un secondo presidio nel Centro della città".

S.B.