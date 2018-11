Sicurezza al porto, Santoro: "Subito defibrillatori" “Portiamo avanti la nostra missione di rendere Salerno cardio protetta”

Da giorni tiene banco l’appello dei lavoratori del porto di Salerno che chiedono l’installazione di defibrillatori nell’area portuale per prevenire tragedie vissute già in passato; a riguardo è intervenuto il consigliere comunale Dante Santoro, autore del progetto Le Piazze del Cuore con cui sta permettendo l’installazione di defibrillatori pubblici in varie piazze della città: “E’ assurdo che non siano presenti defibrillatori all’interno del porto di Salerno, con la vita delle persone non si scherza.

Noi portiamo avanti la nostra missione di rendere Salerno città cardioprotetta, se non provvederà chi di competenza doteremo noi l’area del defibrillatore per tutelare il diritto di lavoratori e utenti dell’area portuale.”

S.B.