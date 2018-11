Aquarius: "Rifiuti speciali a Salerno. Interrogazione a Costa" L'allarme del parlamentare di Forza Italia Edmondo Cirielli

“Bisogna andare fino in fondo in una storia torbida che ha messo a rischio la salute dei salernitani.

Presenterò un’interrogazione urgente al ministro dell’Ambiente Sergio Costa affinché verifichi in che modo Salerno e la sua provincia siano state coinvolte nello scarico di rifiuti infetti e pericolosi attraverso la nave ’Aquarius che trasportava migranti”: è quanto dichiara in una nota Edmondo Cirielli, Questore della Camera e parlamentare di Fdi, in merito alle notizie di stampa sull’inchiesta della Procura di Catania che coinvolgerebbe anche porto di Salerno”

“La Procura vada avanti con il proprio lavoro ma la politica dia subito una risposta, individuando il circuito attraverso cui rifiuti infetti siano approdati a Salerno e soprattutto dove siano finiti visto che si presume siano stati smaltiti illegalmente” - spiega il parlamentare salernitano

“L’inchiesta rafforza il sospetto che dietro la falsa rappresentazione dell’accoglienza si nascondano non solo il business sul traffico di essere umani ma anche sui rifiuti speciali”- conclude Cirielli.

Sara Botte