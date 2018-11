"Movida morta perchè mancano i parcheggi" "Si intervenga subito". Le proposte del consigliere comunale Dante Santoro

Il consigliere comunale Dante Santoro continua la sua battaglia per risolvere il problema dell' assenza di parcheggi in città ed interviene per far aprire una nuova area di sosta pubblica bloccata da mesi in pieno centro: "Il primo problema a Salerno è l’assenza di parcheggi, movida e commercio stanno morendo per questo, eppure nei pressi del Crescent c’è un’area di parcheggi pubblici assurdamente chiusa agli automobilisti da mesi (tranne che per qualche “miracolato”).

Abbiamo azionato il nostro fiato sul collo presso gli uffici competenti, farò aprire ai cittadini quest’ area pubblica di parcheggio. Non è possibile che in questa città vadano avanti solo gli interessi privati di pochi a danno dei cittadini." Infine il consigliere ricorda che la sua proposta di creare un parcheggio multipiano nell'area del Genio Civile, al netto dei proclami, ancora non ha ricevuto alcuna risposta concreta.

S.B.