Fasano: «Senza sviluppo non c’è lavoro vero» "Non c’è lavoro vero se non c’è una ripresa economica che passa per investimenti"

“Senza sviluppo non c’è lavoro vero». Lo ha detto il parlamentare di Forza Italia e coordinatore provinciale, Enzo Fasano a margine dell’assemblea pubblica di Confindustria Salerno “L’Impresa al centro” svoltasi al teatro Verdi. “Mi trovo in piena assonanza con alcuni dei passaggi fatti durante i loro interventi dal presidente di Confindustria Salerno, Andrea Prete, dal presidente di Unioncamere e Confcommercio, Carlo Sangalli e dal presidente di Confindustria Vincenzo Boccia.

Senza sviluppo - ha proseguito Fasano - non c’è lavoro vero. E non c’è lavoro vero se non c’è una ripresa economica che passa per investimenti e sostegno alle imprese". Per il deputato di Forza Italia bisogna “tenere conto del diffuso stato di fortissimo disagio delle fasce che sono diventate più deboli con la crisi. Ma non è con demagogia e approssimazione che si superano le difficoltà.

Anzi. Per il Sud, ignorato dalla prossima manovra economica, i rischi di collasso saranno ancora più forti se non ci sarà un’inversione delle politiche del Governo che non sembra alle viste” ha concluso Fasano.

S.B.